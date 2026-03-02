Museo neerlandés confirma que cuadro perdido es un Rembrandt auténtico

Por Charlotte Van Campenhout

ÁMSTERDAM, 2 mar (Reuters) - Investigadores del Rijksmuseum de Países Bajos han autenticado como genuina una pintura de Rembrandt que se exhibirá al público el miércoles por primera vez en décadas

Durante dos años, los investigadores compararon "La visión de Zacarías en el templo" con otras obras de Rembrandt del mismo periodo. Se trata de un préstamo a largo plazo al museo por parte de un coleccionista privado anónimo

Los investigadores concluyeron que Rembrandt van Rijn la pintó en 1633, cuando tenía veintitantos años

El cuadro representa el momento bíblico en el que el sorprendido sumo sacerdote Zacarías se entera por el arcángel Gabriel de que, a pesar de su avanzada edad, él y su esposa tendrán un hijo, Juan el Bautista. Rembrandt no pintó a Gabriel, sino que utilizó la luz que entra por la esquina superior derecha para señalar su presencia

La curadora Petria Noble dijo que la representación de la luz, utilizando capas gruesas de pintura, una técnica conocida como impasto, era característica de Rembrandt en sus obras posteriores, así como en esta

Hasta 1960, la pintura se consideraba un Rembrandt, pero luego fue retirada de su obra, lo que, según los especialistas en arte, fue una decisión basada en técnicas menos avanzadas que las disponibles en la actualidad

El actual propietario heredó el cuadro de su padre, que lo compró en 1961, cuando desapareció de la vista del público

Además de realizar análisis de los materiales y evaluaciones de la calidad general de la obra, los investigadores del museo confirmaron que la firma del cuadro era original, y las pruebas dendrocronológicas, utilizadas para datar la madera, verificaron que la fecha de 1633 es correcta

Jonathan Bikker, curador del Rijksmuseum, dijo que la póliza de seguro aumentará sin duda ahora que se ha confirmado que el cuadro es un Rembrandt, pero no especificó su valor

"Es maravilloso que ahora la gente pueda aprender más sobre el joven Rembrandt, que creó esta obra tan conmovedora poco después de trasladarse de Leiden a Ámsterdam. Es un hermoso ejemplo de la forma única en que Rembrandt representa las historias", dijo Taco Dibbits, director del Rijksmuseum. (Reporte de Charlotte Van Campenhout; edición de Barbara Lewis, editado en español por Daniela Desantis)