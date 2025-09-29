Museo Picasso de París ampliará sus salas e inaugurará un jardín de esculturas del artista en 2030

MADRID, 29 Sep. 2025 (Europa Press) -

El Museo Picasso de París ha anunciado la renovación 'Picasso 2030', que consistirá en la creación de un ala nueva para exposiciones temporales y un jardín de esculturas de bronce del artista español que será "accesible a todos de forma gratuita", según 'Le Monde'.

El rediseño del espacio se llevará a cabo de 2028 a 2030 y lo hará sin cerrar sus puertas, tal y como ha anunciado la presidenta del Museo Picasso de París, Cécile Debray. "El edificio es hermoso y está muy bien cuidado, pero con el paso del tiempo, vi sus límites, porque todos los flujos se cruzan todo el tiempo. El museo fue diseñado en la década de 1980 como un escenario, no como un lugar para vivir", ha asegurado.

A partir de 2030, los visitantes podrán acceder gratuitamente al nuevo jardín de 2300 metros cuadrados que albergará esculturas de bronce de Picasso, entre ellas la escultura 'La Chèvre', y será accesible en el mismo horario que un jardín público, de forma gratuita, pero bajo la supervisión del museo. Además, la nueva ala para exposiciones temporales duplicará el actual espacio, que aumentará de 400 m2 a 800 m2.

El coste de la operación, según el medio francés, se estima en 50 millones de euros, que serán destinadas a renovar el Museo Picasso de París cuarenta años después de su inauguración.