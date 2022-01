Museos y salas de conciertos neerlandeses abren brevemente en protesta contra restricciones covid

Por Anthony Deutsch

√ĀMSTERDAM, 19 ene (Reuters) - Los museos y las salas de conciertos de Pa√≠ses Bajos abrieron brevemente el mi√©rcoles para protestar por su cierre continuado bajo un confinamiento por el COVID-19, ofreciendo sesiones de yoga frente a cuadros de maestros neerlandeses y cortes de pelo al son de una orquesta sinf√≥nica en directo.

El pasado fin de semana, Pa√≠ses Bajos suaviz√≥ el confinamiento de un mes, permitiendo la reapertura de gimnasios, peluquer√≠as y tiendas. Pero se orden√≥ que los espacios culturales permanecieran cerrados al p√ļblico al menos hasta el 25 de enero.

"Simplemente no entiendo por qu√© las medidas siguen siendo tan estrictas, impidiendo que se celebren eventos culturales", dijo Alexandra Gerny, una mentora personal que no pudo resistirse a una invitaci√≥n para arreglar su cabello en el escenario mientras tocaba la Orquesta del Concertgebouw, de 130 a√Īos de antig√ľedad.

"Si miras al resto de Europa, me pregunto: ¬Ņpor qu√© tan cautos? Simplemente no lo entiendo. El da√Īo causado por permanecer cerrado es mucho mayor. ¬°Me da mucha rabia y eso no es tan f√°cil de hacer!".

Gerny fue una de las 50 personas que asistieron al espect√°culo de peluquer√≠a "Kapsalon Concertgebouw", celebrado en contra de las normas que proh√≠ben los conciertos con p√ļblico.

Los invitados llevaron mascarillas y respetaron la distancia física, mientras que al ingreso comprobaron sus pases que demostraban la vacunación contra el COVID-19, la recuperación de la enfermedad o una prueba negativa.

Famosos museos de todo Pa√≠ses Bajos, desde el Van Gogh de √Āmsterdam hasta el Frans Hals de Haarlem, abrieron sus puertas a riesgo de ser multados. Tambi√©n se ofrecieron a los visitantes sesiones de Tai Chi y salones de manicura.

La alcaldesa de √Āmsterdam, Femke Halsema, dijo que "har√≠a cumplir" las medidas de confinamiento vigentes, pero no hubo se√Īales de que los funcionarios lo hicieran.

En un mensaje de Twitter, la ministra de Cultura, Gunay Uslu, se mostr√≥ comprensiva con la protesta, pero pidi√≥ precauci√≥n. "El sector cultural est√° llamando la atenci√≥n sobre su situaci√≥n de forma creativa. Entiendo el grito de ayuda y que los artistas quieran mostrar todo lo bello que tienen para ofrecernos. Pero la apertura de la sociedad debe ir paso a paso. La cultura ocupa un lugar destacado en la agenda". (Reporte de Anthony Deutsch; editado en espa√Īol por Benjam√≠n Mej√≠as Valencia)