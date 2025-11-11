Musetti gana a De Miñaur y pospone el pase de Alcaraz a semis del Masters
El italiano Lorenzo Musetti, noveno del mundo, derrotó al australiano Alex De Miñaur, séptimo, por 7-5, 3-6, 7-5 y aplazó la clasificación anticipada de Carlos Alcaraz a semifinales del Masters de...
- 1 minuto de lectura'
El italiano Lorenzo Musetti, noveno del mundo, derrotó al australiano Alex De Miñaur, séptimo, por 7-5, 3-6, 7-5 y aplazó la clasificación anticipada de Carlos Alcaraz a semifinales del Masters de la ATP, que se disputa en Turín.
Musetti, último jugador en lograr su boleto para el "Torneo de Maestros", que reúne a los ocho mejores del año, se impuso al término de 2 horas y 49 minutos de partido.
Este resultado implica que Alcaraz, vencedor horas antes ante el estadounidense Taylor Fritz (6º) 6-7 (2/7), 7-5, 6-3, en su segunda victoria en dos partidos, deberá esperar para validar su boleto a las semifinales, que se jugarán el sábado.
El español, número uno del mundo, disputará su tercer y último partido de la fase de grupos contra Musetti.
jr/iga/ma
- 1
Melconian dijo cuál podría ser el “éxito” de Milei y habló de los próximos dos años del Gobierno
- 2
Emiliano Buendía, el último convocado por Scaloni para el amistoso de la selección
- 3
El portaaviones más poderoso del mundo se incorpora al operativo de EE.UU. en el Caribe y Venezuela moviliza tropas
- 4
El truco para saber dónde están los radares de velocidad al manejar