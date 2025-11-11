Musetti gana a De Miñaur y pospone el pase de Alcaraz a semis del Masters

El italiano Lorenzo Musetti, noveno del mundo, derrotó al australiano Alex De Miñaur, séptimo, por 7-5, 3-6, 7-5 y aplazó la clasificación anticipada de Carlos Alcaraz a semifinales del Masters de la ATP, que se disputa en Turín.

Musetti, último jugador en lograr su boleto para el "Torneo de Maestros", que reúne a los ocho mejores del año, se impuso al término de 2 horas y 49 minutos de partido.

Este resultado implica que Alcaraz, vencedor horas antes ante el estadounidense Taylor Fritz (6º) 6-7 (2/7), 7-5, 6-3, en su segunda victoria en dos partidos, deberá esperar para validar su boleto a las semifinales, que se jugarán el sábado.

El español, número uno del mundo, disputará su tercer y último partido de la fase de grupos contra Musetti.

