Musetti vapulea a Fritz y se medirá a Djokovic en Melbourne

Por Shrivathsa Sridhar

MELBOURNE, 26 ene (Reuters) - Lorenzo Musetti, quinto cabeza de serie, se impuso con autoridad al estadounidense Taylor Fritz (6-2, 7-5 y 6-4) en el Rod Laver Arena y alcanzó por primera vez los cuartos de final del Abierto de Australia, donde se medirá al diez veces campeón Novak Djokovic.

El italiano superó una batalla a cinco sets contra Tomas Machac en la última ronda, pero no pareció haberle afectado demasiado, ya que rompió dos veces el gran saque de Fritz en el primer set.

Musetti jugó con autoridad y talento hacia el final del segundo set, en el que se impuso ganando tres juegos consecutivos, antes de romper pronto el servicio de su rival en el tercer set para aumentar la presión sobre el estadounidense.

"Sinceramente, me siento muy orgulloso. Conozco muy bien a Taylor, hemos jugado muchos partidos, muchas batallas. Y la última vez en Turín, él fue el ganador", dijo Musetti sobre el encuentro entre ambos en las Finales ATP del año pasado. "Vine aquí con una mentalidad diferente y creo que hice una de mis mejores actuaciones... Estoy muy contento. He mejorado mucho con el saque y, sobre todo, soy un poco más agresivo con la derecha e intento utilizar mis variantes".

"Mi entrenador siempre me dice que sea un poco más agresivo y que vaya a por todas, que intente llevar la iniciativa en los peloteos. Y eso es lo que he hecho hoy".

Fritz, noveno cabeza de serie, que se vio desplazado por toda la pista por su rival de 23 años, se esforzó al máximo para mantenerse en el partido, pero Musetti logró la victoria con estilo y se enfrentará a Djokovic, ganador de 24 títulos de Grand Slam.

El serbio ya había pasado a cuartos después de que su rival en cuarta ronda, Jakub Mensik, se retirara el domingo por una lesión abdominal.

"Novak, hemos jugado muchas, muchas veces y cada vez es una lección, en primer lugar", dijo Musetti, que solo ha ganado uno de sus 10 enfrentamientos con el jugador de 38 años.

"Es un gran honor compartir la pista con él, y cada vez que salgo de la pista con algo que realmente creo que me ayuda a intentar ganar contra él".

"Hoy no ha tenido que jugar, así que estoy seguro de que no estará cansado. Espero que el ritmo que tengo ahora con el gran partido de hoy me traiga suerte para el próximo".

"Me siento preparado para intentar presionarle al máximo".

(Reporte de Shrivathsa Sridhar en Melbourne; Edición de Peter Rutherford; editado en español por Tomás Cobos)