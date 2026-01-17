Museveni gana la reelección en Uganda; líder opositor huye

KAMPALA, 17 ene (Reuters) - El veterano presidente Yoweri Museveni fue declarado vencedor aplastante de las elecciones presidenciales celebradas el sábado en Uganda, prolongando su mandato a una quinta década, tras una contienda empañada por incidentes violentos y acusaciones de fraude.

El resultado otorga a Museveni, de 81 años, la victoria decisiva que buscaba para reforzar su posición política mientras aumentan las especulaciones sobre su posible sucesión.

La comisión electoral de Uganda declaró el sábado en una ceremonia celebrada en la capital, Kampala, que Museveni obtuvo algo menos del 72% de los votos. Su principal contrincante, el cantante pop reconvertido en político Bobi Wine, se quedó con el 24%.

Wine denunció un fraude masivo durante las elecciones, que se celebraron bajo un apagón de Internet que, según las autoridades, era necesario para evitar la "desinformación", y pidió a sus partidarios que protestaran.

El sábado se desconocía el paradero de Wine, después de que aseguró que había escapado a una redada militar en su casa. Personas cercanas a él dijeron a Reuters que estaba huido dentro del país.

"Anoche fue muy difícil en nuestra casa (...) Los militares y la policía nos asaltaron. Apagaron la electricidad y cortaron algunas de nuestras cámaras de circuito cerrado", dijo en una publicación en la red social X Wine, cuyo verdadero nombre es Robert Kyagulanyi. "Quiero confirmar que conseguí escapar de ellos. Actualmente, no estoy en casa".

Añadió que su mujer y otros miembros de su familia están bajo arresto domiciliario, algo que Reuters no pudo verificar de inmediato.

En las horas posteriores al cierre de las urnas se produjo un incidente violento de gran envergadura: según la policía, siete personas murieron y tres resultaron heridas en el centro de Uganda después de que los agentes dispararon en defensa propia contra "matones" de la oposición organizados por el diputado local Muwanga Kivumbi.

