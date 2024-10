Musgrove se dice devastado, ante cirugía que lo margina de playoffs con los Padres

Los ángeles (ap) — joe musgrove necesita someterse a la cirugía de tommy john y no lanzará por los padres de san diego en la serie divisional de la liga nacional ante los dodgers de los ángeles.

El lanzador derecho se lastimó el ligamento cubital colateral, informó el viernes A.J. Preller, presidente de operaciones deportivas de los Padres. La recuperación suele llevar de 12 a 18 meses, lo que significa que Musgrove se perderá al menos toda la temporada de 2025.

“Estoy devastado por no poder finalizar lo que comenzamos”, dijo Musgrove, conmovido en la cueva de los Padres. “Es sólo cuestión de entender lo que esto significa para mí”.

Musgrove es el más reciente de varios lanzadores que han sufrido la misma lesión en esta campaña. La lista incluye a Spencer Strider, de Atlanta; Shane Bieber, de Cleveland; Alek Manoah, de Toronto, y el dominicano Eury Pérez, de Miami.

“Es algo muy común en nuestro tiempo”, dijo el manager de los Dodgers de Los Ángeles, Dave Roberts.

Musgrove se marchó del segundo juego de la serie de comodines de la Liga Nacional por un problema de rigidez en un codo. Lanzó dos curvas flojas y se colocó 2-1 atrás, en la cuenta ante Matt Olson de Atlanta, cuando había dos outs del cuarto inning.

Rubén Niebla, coach de pitcheo, visitó la lomita, junto con el manager Mike Shildt y un kinesiólogo. Todos decidieron poner fin a la faena de Musgrove.

“Si no eres un pitcher, es difícil explicarlo. Simplemente tenía dificultades para extender totalmente el brazo y soltar los lanzamientos”, dijo Musgrove el miércoles. “No sentía mucha confianza. Saqué dos outs en el inning y esperaba ser capaz de resolverlo para después atender esto, pero no pude llegar a ese punto”.

Musgrove había lanzado pese a las molestias durante un par de semanas. El derecho de 31 años ingresó dos veces a la lista de los lesionados por problemas de inflamación del codo derecho en esta campaña, lo cual le dejó al margen de un total de 63 juegos.

Su segunda estadía en la lista duró dos meses y medio. Acumuló una efectividad de 2.17 en 54 innings desde el 12 de agosto.

“Se me dijo en los meses intermedios del verano que había cierto daño ahí, y que era cuestión de tiempo”, comentó. “Parecía algo que podría manejar. Físicamente me sentía capaz de lanzar todavía. No sentí que esto fuera algo tan extremo como una lesión del ligamento cubital colateral, pero en las últimas semanas el problema se volvió un poco más intenso”.

Musgrove dijo que buscará hablar con los peloteros que se han sometido a la cirugía de Tommy John, para saber más al respecto. El procedimiento involucra la reinserción de un tendón de otra parte del cuerpo en el codo.

“No sé cuándo será la cirugía. Me gustaría que fuera más pronto que tarde”, indicó. “Apoyaré con todo a estos chicos”.

Musgrove está en la segunda temporada de un contrato por cinco años y 100 millones de dólares.

