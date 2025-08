Música: 60 años de Help!, álbum estéreo de los Beatles

por Paolo Biamonte (ANSA) - ROMA 5 AGO - El 6 de agosto de 1965 se lanzó "Help!", el álbum de los Beatles que incluía "Yesterday" y marcó un punto de inflexión en su madurez creativa. La cara A contiene las siete canciones de la banda sonora de la película de Richard Lester (que, al igual que el álbum, se estrenó en Italia con el título "Help!"), cuyo estreno mundial se celebró en el London Pavilion el 29 de julio de ese año, en presencia de la princesa Margarita, la condesa y el duque de Snowdon.

Además, gracias a la experiencia técnica del reconocido productor George Martin, es también el primer álbum auténticamente estereofónico de los Fab Four, que, cabe recordar, más allá de su logro musical, contribuyó de forma incalculable al progreso tecnológico en el estudio y la grabación.

La canción que da título al álbum, escrita por Lennon, expresa su sensación de pérdida ante las presiones de la Beatlemanía y su matrimonio en crisis: "...y ahora mi vida ha cambiado de muchas maneras, mi independencia parece desvanecerse, pero a veces me siento tan inseguro, sé que te necesito como nunca antes, ayúdame si puedes, me siento deprimido y de verdad aprecio tu presencia, ayúdame a recuperarme, ¨podrías, por favor, por favor, ayudarme?".

Dos versiones más aparecen en el álbum: "Act Naturally", cantada por Ringo Starr, y "Dizzy Miss Lizzy", un clásico del rock and roll escrito por Larry Williams que durante mucho tiempo formó parte del repertorio en vivo de la banda. Según admite el propio Lennon, "Help" está influenciada por Bob Dylan, así como por la influencia de la escena del rock británico, que comenzaba a ampliar sus horizontes musicales. Independientemente de cualquier evaluación, e incluso considerando que la lista de canciones incluye dos clásicos como "You've Got to Hide Your Love Away" y "Ticket to Ride", y obviamente "Yesterday", la canción más famosa y celebrada.

Como se ha dicho en muchas ocasiones, "Yesterday" fue literalmente un sueño de Paul, quien se despertó a la mañana siguiente con esta melodía tan nítida en la cabeza que estaba convencido de que la había escrito alguien más.

El primer título provisional fue "Scrambled Eggs", que rimaba con "I Love Your Legs". Con el acuerdo de John, George y Ringo, la canción fue grabada solo por Paul; la idea de añadir un cuarteto de cuerdas fue, para variar, de George Martin. La historia ha demostrado que es una de las canciones más bellas e interpretadas de todos los tiempos: según un rumor ya establecido, todos los días en todo el mundo suena cada tres minutos.

En cuanto a "You've Got to Hide Your Love Away", es una pieza que Lennon escribió en homenaje a su pasión por Dylan.

Es la primera canción completamente acústica que grabaron los Beatles: la letra alude al amor extramatrimonial, pero según Tony Bramwell, viejo amigo de los Beatles y su mánager de gira, en realidad habla de la relación homosexual nunca antes revelada con Brian Epstein, su mánager.

"Ticket to Ride", otra composición de Lennon, abre nuevos horizontes musicales, más duros y proto-psicodélicos. Trasciende el formato clásico de tres minutos y presenta un final con fundido a cero con la repetición del verso "My Baby Don't Care", cantado a un tempo diferente al del resto de la canción. "Ticket to Ride" también se presta a diversas interpretaciones: la versión oficial afirma que es una referencia a las vacaciones que John y Paul hacían autostop en la Isla de Wight, cuando eran adolescentes, donde la prima de Paul regentaba un hotel en un pueblo llamado Ryde. Pero Lennon, conocido por su afición a los juegos de palabras, llamaba "Ticket to Ride" al certificado que certificaba la ausencia de enfermedades venéreas que las autoridades de Hamburgo exigían a las prostitutas para ejercer su profesión.

Para que conste, "Help!" contiene dos canciones compuestas por George Harrison: "I Need You" y la musicalmente poco memorable "You Like Me Too Much", ambas dedicadas a Pattie Boyd, la futura esposa de Harrison antes de casarse con Eric Clapton, su mejor amigo, quien le dedicó "Layla". (ANSA).