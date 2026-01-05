Música: a 10 años de la muerte de David Bowie, un ícono atemporal

Su capacidad para reinventarse y abrir nuevas posibilidades de expresión es el legado que perdura diez años después de su muerte, convirtiéndolo en un ícono atemporal que continúa fascinando. Recientemente, se le dedicó una exposición permanente en Londres, y están a punto de publicarse un documental de la BBC y un nuevo libro de Paul Morley, uno de los biógrafos más prestigiosos del rock.

David Robert Jones es el verdadero nombre de David Bowie.

Nació en Londres el 8 de enero de 1947 y falleció en Nueva York el 10 de enero de 2016, tras una batalla contra el cáncer.

Con su estilo y sus ojos de diferente color, fruto de una pelea juvenil, abarcó una carrera que abarcó cinco décadas y produjo éxitos, comenzando con pequeñas bandas a principios de los 60 y culminando en Space Oddity, la canción utilizada por la BBC como tema principal del alunizaje en 1969.

El gran avance llegó con "Ziggy Stardust", glam rock y una llamada a la fluidez sexual, luego "Aladdin Sane" consagró la icónica imagen del rayo en su rostro, todavía copiada por tantos hoy. En los 70, la otra máscara, el "Thin White Duke", con sintetizadores y silencio, capturó un Berlín todavía dividido en dos vibraciones que aún no eran perceptibles.

Los 80 trajeron el éxito en estadios con Let's Dance y una actuación en Live Aid, mientras que los 90 vieron la experimentación electrónica y el hard rock en el grupo Tin Machine. Luego, a principios de la década de 2000, en la cúspide de su madurez artística, Bowie sufrió un problema cardíaco durante una gira y se retiró de la escena, dedicándose casi exclusivamente a la vida familiar con su esposa Iman y su hija Lexi.

Bowie intuyó el futuro y lo proyectó no solo en la música, sino también en la sociedad. Fue uno de los primeros artistas en comprender que internet transformaría la economía de la industria y su relación con el público, y lanzó Bowie Bonds, una innovación financiera que le permitió comprar los derechos de sus canciones.

Tras interpretar varios personajes en su último álbum, "Blackstar", lanzado el 8 de enero de 2016, su 69.º cumpleaños y dos días antes de su muerte, Bowie, tras meses de enfermedad enfrentados en silencio, se reveló: en los vídeos que promocionan el álbum, aparece tumbado en la cama o con los ojos vendados, un profeta ciego que predice su propio fin.

La estrella negra de la portada del vinilo (para algunos un símbolo astronómico, para otros esotéricos, para otros una referencia al cáncer) esconde una imagen oculta: al ser iluminada, aparece una miríada de estrellas. Un canto de cisne con muchos mensajes por descifrar, a su propio estilo.

"Su muerte no es diferente de su vida, una obra de arte.

Blackstar es su regalo de despedida", explicó Tony Visconti, amigo y productor de toda la vida. Otro regalo de despedida de Bowie es "Lazarus", la ópera representada en un teatro off-Broadway, una secuela ideal de la película "The Man Who Fell to Earth", su debut cinematográfico de 1976.

Colaboró activamente en este proyecto durante los últimos meses de su vida, y el 7 de diciembre de 2015, pocas semanas antes de su muerte, asistió al estreno en cines, su última actuación pública. Como muestra del legado vivo de su obra, el pasado septiembre el Museo Victoria and Albert de Londres inauguró el Centro David Bowie, un archivo permanente de más de 90.000 piezas seleccionadas para rastrear su proceso creativo.

El 9 de enero se publicará el libro de Paul Morley, "David Bowie: Más allá del espacio y el tiempo", un nuevo viaje al universo del artista. Mientras tanto, está a punto de estrenarse el documental de la BBC titulado "The Final Act": relata la etapa final de Bowie y la lúcida consciencia con la que transformó su final en un nuevo acto creativo. (ANSA)