Música: Adiós a Arlindo Cruz, leyenda del samba carioca

Retirado de la escena artística desde 2017 tras sufrir un grave derrame cerebral, el artista falleció en un hospital de Río de Janeiro, donde permaneció varios días hospitalizado por una neumonía. Su familia anunció la noticia.

Criado en el barrio de Madureira, cuna de la samba, comenzó a tocar el cavaquinho de niño, influenciado por su padre y la vibrante escena musical local. Tras su formación, se convirtió en una figura destacada del grupo Fundo de Quintal, innovando la samba con sonidos más ricos y refinados. Con una voz inconfundible, aguda y cálida, y una pluma refinada, transformó historias de vida en poemas inolvidables e himnos populares, llevando el alma de las calles y favelas de la ciudad a escenarios de todo Brasil y el mundo.

Autor de cientos de canciones, interpretadas por los más grandes artistas de la escena, como Zeca Pagodinho y Beth Carvalho, contribuyó a consolidar el estilo pagode como una expresión popular y sofisticada de la samba. Estrechamente vinculado a la escuela de samba Império Serrano, fue homenajeado como tema del desfile de Carnaval de 2023. (ANSA).