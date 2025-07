Música: Adiós a Celso Valli, clave en el pop italiano

El deceso fue anunciado por el cantante Eros Ramazzotti en una publicación en redes sociales.

“Celso, te extrañaré, maestro”, escribió el artista en sus historias de Instagram.

“Adiós, Celso, otro gigante que nos deja”, agregó.

El funeral se celebrará el miércoles 30 de julio a las 14:30 (hora local) en la Iglesia de San Valentino, en la Via della Grada de Bolonia.

Desde la década de 1970, Valli ha colaborado con figuras destacadas de la escena musical italiana e internacional, acumulando una larga lista de éxitos.

Muchos de los grandes nombres con los que compartió su trayectoria artística le rinden homenaje en redes sociales, desde Vasco Rossi (quien lo llama “un genio absoluto... Un gran amigo de confianza”) hasta Laura Pausini (“Escucharon tantas de mis canciones arregladas e interpretadas por él, algunas de las cuales se han convertido en bandas sonoras de tu vida y la mía...”), pasando por Gianni Morandi (“Un gran músico, un extraordinario arreglista, compositor, director de orquesta, un verdadero artista, con quien tuve el honor de colaborar”), y Francesco Renga (“Maestro... amigo, que tengas un buen viaje. Te echaremos de menos, y no solo yo... La música te llora”).

Valli ha prestado su arte a innumerables artistas, entre ellos Mina, Andrea Bocelli, Giorgia, Renato Zero, Ornella Vanoni, Claudio Baglioni, Il Volo y Adriano Pappalardo.

También está detrás de álbumes de culto como "La vita Š adesso", el álbum más vendido de todos los tiempos, "Oltre" de Claudio Baglioni y "Terra promessa" de Eros Ramazzotti, así como "Il mare calmo della sera" de Andrea Bocelli, "Strano il mio destino" de Giorgia y "Resta in ascolto" de Laura Pausini.

A los 72 años, se dedicó un álbum a sí mismo, "Sette canzoni al piano". A lo largo de su carrera, ha conseguido discos de oro y platino, además de un Grammy Latino por "Primavera Anticipada" de Pausini.

En 2011, recibió un disco de diamante con Vasco por el álbum "Vivere o niente". Nacido en Bolonia el 14 de mayo de 1950, Valli se matriculó en el Conservatorio de Bolonia, donde cofundó una big band de jazz y participó en varios festivales de jazz italianos. Sus primeros pasos los dio como teclladista de la banda de rock progresivo Ping Pong: dos álbumes y un éxito moderado con "Caro Giuda", escrita por Roberto Vecchioni. En la década de 1980, el nombre de Celso Valli marcó el éxito de numerosas canciones que hicieron historia en la música italiana: desde "Canzoni stonate" de Gianni Morandi (1980), "Nell'aria" de Marcella Bella (1983), "Self control" de Raf (1984), "Ti sento" de Matia Bazar (1985), hasta "051/222525" de Fabio Concato (1989) y "Quello che le donne non dicono" de Fiorella Mannoia (1987). Además, curó importantes producciones como "Canzoni di Mogol Battisti" del Coro degli Angeli (1982), "Nove" de Ivan Graziani (1984) y "Salamandra" de Miguel Bosé. Su talento trascendió las fronteras nacionales: colaboró con músicos internacionales como Hans Zimmer. En 1984, ganó el Festival de San Remo con Eros Ramazzotti y "Terra promessa", inaugurando una asociación que produjo éxitos como "Adesso tu", "Una storia importante", "Musica Š", "Se bastasse una canzone", "Cose della vita", "Pi— bella cosa" y "Un'emozione per sempre". Con Vasco Rossi, escribió canciones como "Guarda dove vai", "Senza parole", "Sally" y "Marea". En la década de 1990, comenzó a colaborar con Andrea Bocelli, culminando con su victoria en el Festival de Música de San Remo de 1994 con "Il mare calmo della sera". Giorgia y su "Come Saprei", Enzo Jannacci en "Guarda la fotografía" (1991), Irene Grandi en "La tua ragazza sempre" (2000), Patty Pravo en "…e dimmi che non vuoi morire" de 1997 y Gerardina Trovato en "Non Š un film" (1994), con ella escribió la canción "Dare to Live" (en vivo), a dúo Posteriormente retomó Andrea Bocelli y Laura Pausini (con quienes realizó "Tra te e il mare", "Resta in ascolto", "Io canto" y "Primavera in anticipo" (2008). Pero también con Renato Zero, Jovanotti, Biagio Antonacci y Renga. Entre sus colaboraciones se incluyen Mango y la producción de 1978 de "Ricominciamo" de Adriano Pappalardo. Y Mina, con quien publicó tres álbumes ("Italiana", "25" y "Catene"), inaugurando una fructífera colaboración con "Anche un uomo", el tema principal de la nueva versión del famoso concurso televisivo "Lascia o raddoppia?". Valli también dirigió numerosas ediciones del Festival de Música de San Remo, la más reciente en 2023, junto a Ultimo y Eros Ramazzotti. (ANSA).