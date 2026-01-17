Música: adiós a la "hija secreta" de Freddie Mercury

Falleció en paz tras una larga batalla contra un cáncer poco común, anunció su esposo, conocido simplemente como Thomas, y ahora está con su amado y amoroso padre. Poco se dijo, salvo que sus cenizas fueron esparcidas a los vientos en los Alpes, tras una vida en secreto.

La historia de la mujer se publicó por primera vez el año pasado en el libro "Love, Freddie", de la periodista y escritora inglesa Lesley-Ann Jones, que sorprendió a todos, incluso a los más allegados a Mercury —cuyo nombre real era Farrokh Bulsara, nacido en Zanzíbar (archipiélago africano), criado en Inglaterra y ciudadano británico nacionalizado— por la magnitud de la revelación.

La "hija secreta" era inicialmente conocida solo por las iniciales B., y posteriormente se convirtió en Bibi, madre de dos niños pequeños, cuya identidad, sin embargo, sigue siendo un misterio.

Se ha descubierto que las canciones de Queen "Bijou" y "Don't Try So Hard" fueron escritas por el líder de Queen específicamente para su hija, a quien también llamaba "trésor" (en francés, "tesoro") y "ranita". Mercury mantuvo una relación cercana, aunque privada, con ella hasta su muerte por SIDA en 1991, tras declararse homosexual.

Según la reconstrucción de la escritora, el inolvidable cantante de Queen engendró a la hija durante una breve e inesperada relación en la década de 1970 con la esposa de uno de sus amigos más cercanos, e incluso existen pruebas de ADN que lo confirman.

Además, la autora del libro afirma que Bibi acudió a ella en ese momento, con 17 de los "diarios secretos" de su padre, "para desafiar las mentiras" de todos aquellos que habían intentado reconstruir la historia de Mercury y finalmente "revelar la verdad", empezando por su paternidad secreta.

"Al final de su vida, eso era todo lo que le importaba.

Estuvo muy enferma durante los cuatro años que trabajamos juntos. Pero tenía una misión. Se puso a sí misma y a sus necesidades en segundo plano", añadió Jones, quien se declaró "consternada" por la muerte de Bibi.

Como señala el periódico Independent, persisten las dudas sobre la biografía no autorizada de Mercury y todo el asunto.

Estas ya habían surgido el año pasado cuando Mary Austin, amiga íntima del cantante, expareja y heredera de gran parte de su patrimonio, afirmó que nunca le había hablado de una hija ni siquiera de un diario, a pesar de su estrecha relación.

Es más, la primera entrada del diario que se dice que se escribió data del 20 de junio de 1976, cuando Austin aún vivía con la estrella de Bohemian Rhapsody. Su mejor amiga también comentó: "Freddie tenía una mente extraordinariamente abierta, y no me imagino que hubiera querido, o podido, ocultarme a mí ni a sus allegados un acontecimiento tan feliz". (ANSA).