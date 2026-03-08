Música: Alejandro Sanz celebra el poder de la música en Buenos Aires

Sus emotivas declaraciones resonaron durante el segundo y último recital que ofreció la noche del sábado en el Campo de Polo de Buenos Aires, en el marco de su gira "Y ahora qué?", que continuaba este domingo en Córdoba.

"Qué bello, todo es radiante", expresó Sanz entre aplausos, reflexionando sobre su fortuna de poder compartir su música.

"Hoy me levanto y pienso que tengo una inmensa fortuna de poder cantar mis canciones, porque sin ello, habría tenido menos posibilidades de estar aquí en Buenos Aires", señaló.

Con un tono más profundo, el artista subrayó la capacidad de la música para servir como un refugio.

"A pesar de todo, de las cosas que pasan en el mundo, que son tantas, que nos sorprende, que pasan cosas feas y que no estamos en el mejor momento de la historia de la humanidad, la música es un refugio, no una trinchera. Como decía un amigo mío: "Una canción no puede parar un tanque, pero sí puede partirle el alma al guerrero que lo conduce y ese es el poder real de la música'", expresó.

Así, durante su actuación, Sanz ofreció una poderosa promesa: "Mientras tengamos ese poder, seguiremos escribiendo. Y en los días difíciles, habrá una canción ahí, esperando para abrazarles y decirles que no pasa nada. Que mañana será otro día, que mañana venceremos".

Con estas palabras introdujo su nuevo sencillo "Hoy no me siento bien", que formó parte del repertorio de la noche.

Ante más de 70.000 personas, en dos shows con localidades agotadas, Sanz recorrió un repertorio de más de 30 años de carrera, incluyendo temas de su más reciente álbum, "¨Y Ahora Qué?", junto a reversiones de sus clásicos más queridos. Durante casi dos horas, hizo vibrar al público que lo había estado esperando durante tres años.

Junto a su banda de ocho músicos, entre ellos de República Dominicana, de Perú, Islas Canarias, Cuba y Bosnia, Alejandro Sanz nunca dejó de manifestar su amor por Argentina, país que lo acogió desde sus comienzos y con cuyo público tiene un vínculo especial.

En el transcurso de la noche, el cauntautor madrileño interpretó varias de sus canciones empuñando su guitarra, como en "Desde cuando" -con la que abrió la noche del sábado- o en "Capitán tapón".

El repertorio incluyó "Por bandera" y "Mi soledad y yo", ambos de su exitoso álbum "3", "Bésame", "A la primera persona", "Quisiera ser", "Deja que te bese".

Además incluyó "Cuando nadie me ve", "El Alma al aire", "Mi marciana", "No es lo mismo", "Aquello que me diste" y su flamante "El vino de tu boca".

Ya para el tramo final, Sanz presentó a cada uno de los integrantes de su banda, a la que llama su familia, y ya con la camiseta del seleccionado argentino arremetió con "Por ella" y solo frente al piano interpretó "Lo ves".

Después de una despedida emocionante, el cantautor retornó al escenario, impulsado por la insistencia de sus fans, para ofrecer una de sus canciones más icónicas, "Corazón partío", cerrando así su paso por la capital argentina.

De este modo, Alejandro Sanz concluía este domingo con su último show en Córdoba y continuaba con su gira -que abarca 45 ciudades en 8 países- por Estados Unidos y España. (ANSA).