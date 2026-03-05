Música: Alejandro Sanz de estreno en Buenos Aires, incluido nuevo recinto

Sanz desplegará un espectáculo de más de dos horas de duración, acompañado por una banda de ocho músicos y una impactante puesta en escena transportada en 12 camiones.

Las presentaciones en Buenos Aires son parte de una extensa gira que abarca 45 ciudades en 8 países, incluyendo las argentinas Rosario y Córdoba.

Este tour acompaña el lanzamiento de su nuevo álbum, "¨Y ahora qué?", y ofrecerá un recorrido por los grandes éxitos que han definido su carrera a lo largo de más de tres décadas, destacándose temas como "La soledad y yo", "Amiga mía" y "Corazón partío".

Su nuevo material, publicado en mayo del año pasado tras dos años de trabajo en el estudio, llega después de su anterior lanzamiento, "Sanz", de 2021.

"¨Y ahora qué?" incluye nuevas composiciones donde Sanz explora diferentes ritmos, con canciones como la titular, "Palmeras en el jardín", "Hoy no me siento bien" (grabada junto a Grupo Frontera), "Eso es amor", "El vino de tu boca" y "¨Cómo sería?", en colaboración con el colombiano Manuel Turizo.

Con una conexión histórica con su público argentino y el deseo de ofrecer un espectáculo de gran magnitud, Alejandro Sanz se prepara para cautivar a sus seguidores en un escenario que promete ser el nuevo referente de grandes shows internacionales en Argentina.

Después de su paso por Buenos Aires y Córdoba, el artista continuará su gira por varias ciudades de Estados Unidos antes de regresar a España, donde tiene varios compromisos agendados.

