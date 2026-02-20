Música: Bad Bunny será protagonista de film sobre Puerto Rico

La película, "Puerto Rico", se describe como una carta de amor a la patria del cantante de treinta y un años y será dirigida por el rapero René Pérez, conocido como Residente.

La película, en desarrollo desde 2023, se basa parcialmente en la vida de José Maldonado Román, un revolucionario de finales del siglo XIX y principios del XX.

La noticia llega después de un año estelar para el "Conejo Malo", quien en los Premios Grammy se pronunció a favor de los derechos de los inmigrantes, denunciando las políticas de la administración Trump y las acciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE). (ANSA).