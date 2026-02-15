Música: Bad Bunny supera las expectativas en segundo show en Buenos Aires

Ante una multitud que colmó cada rincón del Monumental, Benito Martínez Ocasio -tal su verdadero nombre- ofreció un espectáculo cargado de energía y nostalgia, celebrando su evolución artística en un país que considera crucial en su trayectoria.

El artista boricua interpretó un setlist repleto de éxitos, pero el clímax de la noche llegó con las colaboraciones en vivo.

La euforia estalló con la presentación de los argentinos Duki y Khea, reviviendo la magia del trap regional.

No obstante, el momento más emotivo tuvo lugar con la aparición de Cazzu, la ex esposa del cantante mexicano Cristian Nodal y apodada la "Jefa del Trap", con quien interpretó el tema "Loca".

Durante el espectáculo, Bad Bunny se tomó un momento para dirigirse a la audiencia, declarándose agradecido y afirmando que la mística de Buenos Aires es un combustible vital para su arte. Esta "carta de amor a la Argentina" resonó profundamente en los asistentes.

El evento, que reunió a 70.000 personas, estuvo marcado por un cambio estratégico en la programación debido a alertas meteorológicas que reinaban en la ciudad. Por tal motivo las productoras DF Entertainment y Dale Play Live adelantaron el inicio del show para las 20 horas (23 GMT), permitiendo que "el conejo malo" abriera el show con "Callaíta", antes de que comenzara la lluvia.

Uno de los momentos más comentados fue el segmento en "La Casita", un espacio icónico de esta gira, creada por el argentino Federico Laboureau.

Además, el puertorriqueño hizo equipo con su compatriota Mora para interpretar su éxito "Una vez", pero el clímax definitivo llegó con la interpretación de "Loca remix" junto a Cazzu, Duki y Khea, uniendo a los arquitectos del trap latino que popularizaron el género en 2017.

En el primero de los tres recitales, el "conejo malo" contó con la participación de Tini Stoessel, María Becerra y la Joaqui. Sin embargo, todas las miradas se posaron en los detalles que dejó Bizarrap, el famoso productor que ya trabajó con la colombiana Shakira y el boricua Daddy Yankee.

Bizarrap, que también pasó por "La Casita", publicó imágenes con un look que los seguidores analizaron como un mensaje cifrado.

La clave residiría en su vestimenta: una gorra con el número "33" y bermudas con el "30". La sumatoria de ambos -63- ha ilusionado a la comunidad urbana con la posibilidad de que la próxima Bizarrap Music Session #63 tenga como protagonista a Bad Bunny, siguiendo la cronología tras su reciente colaboración con J Balvin.

Lo seguidores de Bad Bunny disfrutaban la noche de este domingo su tercer show, el cual debió agregar debido a la alta demanda de entradas.

En América Latina, además de Buenos Aires, se destacaron ampliaciones en Medellín (estuvo el 23, 24 y 25 de enero) y Santiago (9, 10 y 11 de enero) y San Pablo (actuará el 20 y 21 de febrero). En Ciudad de México pasó de dos a ocho fechas, mientras que Madrid alcanzó un récord con 10 shows en el Estadio Riyadh Air Metropolitano.

Este tour coincide con el momento de mayor éxito del "Conejo Malo": su sexto álbum, "DeBÖ TiRAR MáS FOToS", se mantuvo tres semanas en el número 1 del Billboard 200 y 16 semanas consecutivas en el primer puesto del Top Latin Albums. (ANSA).