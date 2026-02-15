Música: Bambole di Pezza, en San Remo rock punk femenino

"Nadie lo creía / ¿quién lo hubiera dicho?" —como dicen en una de sus canciones anteriores y como recordaron ayer durante su visita al Palacio del Quirinal— que un grupo exclusivamente femenino, pero tan duro, engalanaría el escenario de San Remo 2026, un cuarto de siglo después de la muy diferente Lollipop.

Casi parece justo decirlo por fin, independientemente de las clasificaciones.

"No importa el puesto que alcancemos.

Amamos lo que hacemos y seguiremos haciéndolo durante años", afirman.

Le Bambole di Pezza —Martina "Cleo" Ungarelli (voz), "Morgana Blue" (guitarra principal), Daniela "Dani" Piccirillo (guitarra rítmica), Federica "Xina" Rossi (batería) y Caterina Alessandra "Kaj" Dolci (bajo)— no ocultan su orgullo por ser la primera banda exclusivamente femenina en actuar en San Remo en tanto tiempo: "También nos presentamos con el compromiso y la responsabilidad adecuados para este papel".

Y tampoco tienen dudas sobre Eurovisión: "Hemos sido luchadoras desde el primer día. Creemos que es esencial transmitir nuestro mensaje. Si bien somos conscientes de los problemas políticos que rodean la participación de Israel, si ganamos, aprovecharemos la oportunidad para interpretar nuestra canción, que es a la vez una crítica a la guerra y un himno a la unidad", apuntan.

La canción "Resta con Me", coescrita con Nesli, deja claro desde la primera estrofa ("Una ragazza, una chitarra e una tempesta") que no trata de historias de amor. "Traemos esta canción al Ariston", el legendario escenario del festival de San Remo, dice Morgana Blue, "porque habla principalmente de hermandad, de mantenerse unidas en tiempos difíciles".

"Nos hemos dado cuenta de esto a lo largo de nuestra trayectoria artística, ya que trabajar en grupo no siempre es fácil. Somos la única banda en San Remo este año, lo cual es un poco preocupante porque el mundo de las bandas, e incluso el del rock, parece estar en crisis, pero estamos felices de estar aquí luchando por este concepto de rock y de banda. Esperamos que también sirva de ejemplo para otras personas que estén trabajando en un proyecto y estén pasando por un momento difícil", afirman con determinación.

Y es precisamente sobre el ejemplo que pueden dar al público que Cleo recuerda: "De pequeña, nunca había visto a una mujer tocar un instrumento; luego, en el Ariston, vi a L'Aura al piano y pensé: 'Yo también puedo'. Esperamos que muchas jóvenes digan: 'Entonces, yo también puedo'".

La idea de asistir al festival "nació precisamente para presentarnos al público general. Pensamos", dicen, "que para transmitir todo lo que decimos en nuestros discos y en nuestras letras en general, era correcto transmitir un sentido de unidad y también cómo la unidad puede ayudar a superar las dificultades en tiempos difíciles e incluso un poco locos, como el que estamos viviendo".

Según Dani, "se necesita valentía para permanecer unidos, especialmente en tiempos de conflicto. Y también es un mensaje político, porque es un recordatorio del valor de la humanidad, de no ser 'islas', de no ser seres humanos solitarios, como la sociedad nos está acostumbrando cada vez más".

"Y también", añade Cleo, "no deshumanizar a los demás en momentos que ya son inhumanos, como algunas de las situaciones que estamos viviendo".

Para quienes esperaban una canción de punk rock y no una balada, explican: "Lo cierto es que Nesli logró capturar nuestra identidad al ayudarnos a construirla juntas en esta canción; captó tan bien algunos de nuestros matices que todo cobró forma natural". Y luego, dice Morgana, "si revisan nuestra discografía, hay otras baladas. La balada rock tiene el poder de transmitir un mensaje que se vuelve casi universal, incluso el hecho de que casi ya no tiene un género como sello distintivo".

"Nos llaman punk, casi extremas, pero es nuestra naturaleza de mujeres independientes y emancipadas, con el coraje de decir no, de ser fuertes y decididas, lo que nos hace libres y rebeldes ante un sistema. Nos hace rockeras y punks; es nuestra actitud. Pero, somos cinco personalidades, cada una con un matiz, cada una con un color, cada una con una luz, cada una con un instrumento en la mano", insiste Morgana. Para la noche de las covers, la banda milanesa trae a Cristina D'Avena al escenario con una versión rock del famoso tema musical del dibujo animado Cat's Eye: "Hicimos una versión de Cristina D'Avena que es realmente la sexta muñeca. Entonces ella es maravillosa, estamos muy felices porque inmediatamente se mostró disponible", celebran. (ANSA).