Música: Billy Joel cierra su famosa exposición de motos

La estrella estadounidense cerrará 20th Century Cycles en Oyster Bay a finales de septiembre y subastará su colección a finales de este año debido a un trastorno cerebral que le han diagnosticado, según una portavoz, Claire Mercuri.

En mayo, Joel anunció que estaba cancelando los próximos conciertos después de enterarse de que tiene hidrocefalia de presión normal, una acumulación de líquido en su cerebro que puede afectar el pensamiento, la concentración, la memoria, el movimiento y más, según la Clínica Cleveland.

El cantante, compositor y pianista de 76 años estaba teniendo problemas con su equilibrio, pero por lo demás se sentía bien, dijo en una entrevista el mes pasado en el podcast de Bill Maher'sClub Random.

Joel, que creció en la cercana Hicksville, abrió 20th Century Cycles a finales de 2010 como un lugar para mantener y reparar sus motocicletas, restaurar y personalizar las que compró, además de mostrar, sin cargo, su colección al público.

"Me gusta el estilo más antiguo. Me gusta el estilo automotriz de los años 30 a los 60. Quería coleccionar un montón de ese tipo de motocicletas, ponerlas en un solo lugar y dejar que la gente viera cómo era esa época de la bicicleta, porque está empezando a ser una estética perdida", explicó en un vídeo de YouTube de 2013 filmado en la tienda.

Dijo que también quería incrementar el flujo de turistas y negocios en el centro de Oyster Bay, una elegante comunidad frente al mar a unos 40 kilómetros al este del centro de Manhattan, donde parte de la calle que incluye 20th Century Cycles pasó a llamarse Billy Joel Way en 2023.

"He estado viviendo en esta comunidad durante mucho tiempo", dijo en el vídeo. "En realidad, crecí no muy lejos de aquí y me gustaría tener un poco de interés en la ciudad y el pueblo".

La casa cercana de Joel en Centre Island está listada por US$29,9 millones.

La tienda se convirtió en una parada popular para entusiastas de las motocicletas y turistas. Era el hogar de la colección de Joel de más de 75 motos, que se remontan a la década de 1940 e incluyen Harley-Davidson, Triumphs, Ducatis, Moto Guzzis, Indians y BMW. Uno de los más valiosos, dijo, era un Vincent Rapide de 1952.

"Creo que todos en Oyster Bay estarían de acuerdo en que es una gran pérdida", dijo Ted Bahr, dueño de una galería de carteles de rock vintage junto a 20th Century Cycles. "La casa de Billy es visitada los fines de semana por docenas y docenas de personas, típicamente en motocicletas, pero también personas en automóviles. La gente se sube y mira por la ventana todo el tiempo. Quiero decir que es un destino real. Billy Joel es una verdadera superestrella y es un chico de la ciudad natal, así que es realmente desafortunado".

El entusiasmo de Joel por las motocicletas se remonta a décadas atrás. En 1982, estaba conduciendo una motocicleta en Long Island cuando fue atropellado por un automóvil que se pasó un semáforo en rojo.

El choque le provocó una lesión en el pulgar izquierdo y el dislocamiento de la muñeca derecha. Pasó alrededor de un mes en el hospital. (ANSA).