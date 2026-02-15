Música: Bocelli, el invitado especial del Festival de San Remo

"Es un gran honor tener a Bocelli con nosotros: siempre está muy ocupado, lo tendremos como superinvitado el sábado por la noche", dijo Conti desde Sanremo, con el mar de fondo.

"Y estoy aún más feliz porque, junto a Laura Pausini y Eros Ramazzotti, forma parte de los tres grandes nombres que Pippo Baudo lanzó desde el escenario del Ariston. Es una satisfacción porque este año, como he reiterado, el festival está dedicado a Pippo".

La presencia de Bocelli en el Ariston, a siete años de su última aparición -en 2019 se presentó con Claudio Baglioni con la canción "Il Mare Calmo della Sera" y luego en un dúo con su hijo Matteo en "Fall on Me"- será también un homenaje a la historia.

Fue Baudo, junto a Caterina Caselli, quien primero creyó en ese joven talento toscano, ofreciéndole el escenario del Festival y dándole inicio a una carrera extraordinaria.

Una intuición que ha cambiado el destino de un artista y enriquecido el patrimonio musical del país. Es imposible no evocar "Con te partiró", presentada en Sanremo en 1995 y convertida en una de las canciones italianas más queridas y reconocibles en el mundo.

"Pensaba que era un punto de llegada, y en realidad era el punto de partida: el público del Ariston, mi madre animando, mi padre al fondo de la sala, conmovido y en silencio, Italia frente a la televisión," dijo el artista. "El escenario de Sanremo es para mí como un álbum de recuerdos".

A lo largo de su carrera, Bocelli ha representado a Italia en los más grandes eventos internacionales: desde las ceremonias olímpicas -desde Turín 2006 hasta los recientes Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026- hasta los escenarios mundiales, llevando la tradición lírica y la canción italiana ante miles de millones de espectadores.

Entre los reconocimientos más prestigiosos, la estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, símbolo de su consagración internacional. Y el 2026 será un año especial para el maestro: se cumplen 30 años de "Romanza", el álbum más vendido de todos los tiempos en el mundo, con más de 20 millones de copias, un éxito planetario que consagró a Bocelli como un fenómeno global.

Un disco que ha llevado la melodía italiana a los hogares de todos los continentes, convirtiendo su voz en sinónimo de Italia. Su participación en la final de Sanremo 2026 se perfila como un momento de gran intensidad y celebración: un puente entre raíces italianas y horizontes internacionales. (ANSA).