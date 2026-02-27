Música: Bruno Mars lanzará en Buenos Aires su nuevo álbum

El evento contará con un karaoke con sus grandes éxitos, una versión especial del tradicional ritual de los "candados del amor", espacios exclusivos para fotografías y un despliegue visual sin precedentes, informaron los organizadores.

El Puente de la Mujer es la primera obra en América Latina del reconocido arquitecto español Santiago Calatrava.

"The Romantic" llega en un momento álgido de la carrera de Mars, quien en 2025 dominó las listas globales con éxitos como "I Just Might", su décimo número uno en el Billboard Hot 100 y primer debut directo en el puesto máximo, así como colaboraciones que batieron récords en Spotify y acumulan nominaciones a los Grammy 2026.

Tras una década de espera desde su álbum "24K Magic", Bruno Mars regresa con un trabajo íntimo y sofisticado que fusiona romanticismo clásico con influencias latinas y una producción contemporánea impecable.

Compuesto por nueve canciones, el álbum abre con "Risk It All", una balada con trompetas al estilo mariachi y arreglos de cuerdas que evocan una atmósfera emotiva y latina.

El álbum también incluye "Cha Cha Cha", un tema con claras influencias latinas y un refrescante toque nostálgico, y "I Just Might", el sencillo funk-disco que marcó su regreso triunfal en los Grammy y las listas de éxitos.

Con un Bruno Mars embebido en el amor, la producción recorre desde baladas tiernas hasta ritmos para bailar, manteniendo su sello habitual de energía y sofisticación.

Mars, conocido por su estilo vintage y su habilidad para combinar el soul con el funk, reafirma con "The Romantic" su lugar como uno de los artistas más influyentes del pop contemporáneo.

Canciones como "God Was Showing Off" y "Why You Wanna Fight?" reflejan mensajes de paz y amor, mientras que "On My Soul" y "Something Serious" elevan la apuesta romántica con un aire festivo.

El álbum cierra con "Dance With Me", una invitación esperanzadora a bailar y enamorarse, equilibrando la emotividad con la alegría característica de Mars.

Para presentar su nuevo material, el cantante encabezó un especial de radio transmitido por TikTok a través de I Heart Radio, mostrando su innovadora conexión con el público.

Bruno Mars iniciará su gira mundial el 10 de abril en Las Vegas, que lo llevará a escenarios emblemáticos, incluyendo Madrid el 10 de julio, consolidando así una etapa brillante y renovada en su carrera. (ANSA).