Música: Camila Cabello pide ayuda para Cuba por grave crisis humanitaria

Cabello califica al gobierno castrista, que ha gobernado el país durante 67 años, de "dictadura fallida" y "régimen opresor". "Alzar la voz es arriesgar la vida", afirma, y ;;advierte que, en la actual crisis económica y energética que afecta a la isla, "mucha gente se muere de hambre, buscando comida, y la única forma de sobrevivir es que sus familiares les envíen cajas de medicamentos, porque ni siquiera los hospitales tienen".

"No es de extrañar que tantos cubanos se hayan lanzado a aguas infestadas de tiburones, construyendo botes con neumáticos y palos, y arriesgando sus vidas por la libertad", añade la cantante, y concluye afirmando que "Cuba se encuentra en medio de una profunda crisis humanitaria" y dirigió un llamado a enviar ayuda a través de Caritas: "Cada donación hace la diferencia". (ANSA).