Música: Camila Cabello pide ayuda para Cuba por grave crisis humanitaria
La artista habla de "dictadura fallida".
Cabello califica al gobierno castrista, que ha gobernado el país durante 67 años, de "dictadura fallida" y "régimen opresor". "Alzar la voz es arriesgar la vida", afirma, y ;;advierte que, en la actual crisis económica y energética que afecta a la isla, "mucha gente se muere de hambre, buscando comida, y la única forma de sobrevivir es que sus familiares les envíen cajas de medicamentos, porque ni siquiera los hospitales tienen".
"No es de extrañar que tantos cubanos se hayan lanzado a aguas infestadas de tiburones, construyendo botes con neumáticos y palos, y arriesgando sus vidas por la libertad", añade la cantante, y concluye afirmando que "Cuba se encuentra en medio de una profunda crisis humanitaria" y dirigió un llamado a enviar ayuda a través de Caritas: "Cada donación hace la diferencia". (ANSA).