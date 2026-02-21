Música: Campedrinos preparados para brillar en Viña del Mar

Esta será una oportunidad invaluable para mostrar el folclore argentino en un escenario que ha dado la espalda a muchas leyendas de la música iberoamericana.

De este modo Campedrinos se suma a otros grupos argentinos que dejaron huella en este certamen, como Ahyre (ganadores en 2024 con "La Luna") y Destino San Javier (vencedores en 2019 con "Justo ahora").

En una entrevista con ANSA, Agustín compartió sobre el momento único que están viviendo: "Estamos felices. Desde que empezamos a dedicarnos a esto, siempre soñamos con estar en un escenario como el de Viña. La canción con la que competiremos, 'La Zamba', tiene un significado especial, ya que nació en medio de la gira, en un festival de trigo. Está llena de emotividad para nosotros".

La conexión auténtica que sienten hacia su música y la audiencia es palpable, y sus esfuerzos no pasaron desapercibidos.

El Festival de Viña del Mar, conocido no solo por su estatus en la industria musical, sino también por su capacidad de lanzar carreras, representa un hito en la trayectoria de Campedrinos.

"Es un sueño hecho realidad estar en un festival que hemos admirado desde pequeños. Escuchábamos a artistas como Abel Pintos y La Sole. Además de Rally Barrionuevo y Luciano Pereyra.

Ahora, es nuestro turno de brillar", resaltó Agustín.

Sus presentaciones recientes, incluyendo shows en Cosquín y Jesús María, han generado un fervor renovado por el folclore, un género que los jóvenes abrazan cada vez más.

"El folclore tiene la capacidad de adaptarse y evolucionar.

Nos sentimos parte de esta nueva ola que está revitalizando el género. Queremos mostrar que el folclore no es solo para los mayores, sino que es para todos", enfatizó el músico a ANSA.

Además, el dúo tiene grandes planes para expandir su alcance en la región. "Recibimos un montón de mensajes de seguidores en Bolivia que nos preguntan cuándo vamos a tocar allí. Es un país donde el folclore resuena con mucha fuerza, y tenemos una visita pendiente. Estamos trabajando para organizar algo lo antes posible. La conexión con la gente allá es increíble y queremos llevar nuestra música a ese público que nos apoya tanto", añadió.

Ambos artistas ven con optimismo el futuro del folclore argentino, señalando que la fusión de estilos y el uso de nuevas tecnologías han abierto puertas para un público más amplio. La inclusión de ritmos contemporáneos ha sido clave para atraer a las nuevas generaciones, permitiendo que trabajos recientes lleguen a plataformas como TikTok y Spotify, donde el folclore está ganando terreno.

Con más de 150 millones de reproducciones en plataformas digitales y más de 100 millones de visualizaciones en YouTube, el dúo ha obtenido ya el Premio Consagración en el Festival Nacional de Folclore de Cosquín 2026 y ha colaborado con artistas como Milo J, Los Nocheros y Jorge Rojas entre otros.

Sobre su participación en Viña del Mar, Agustín mencionó: "Más allá de la competencia, lo que más valoramos es haber sido elegidos para presentar una canción que escribimos con el corazón. Queremos mostrar nuestra cultura a un público internacional, llevándole 'La Zamba' como una expresión de alegría y amor".

El dúo también reflexionó sobre las conexiones y colaboraciones con artistas de diferentes géneros, lo que muestra la versatilidad del folclore. "Nos encantaría trabajar con artistas como Nicki Nicole, fusionando lo urbano con lo folclórico", confesó el artista, quien también destacó la importancia de adaptarse a los nuevos tiempos y ritmos de la música global.

Con el festival a la vista, Campedrinos se prepara para dejar una huella imborrable en el escenario viñamarino, llevando consigo la riqueza cultural del folclore argentino y sembrando esperanza en el futuro de un género que sigue vivo y vibrante.

El viaje apenas comienza, pero para ellos, el objetivo es claro: "Queremos que el folclore resuene no solo en Argentina, sino en todo el mundo", confesó Agustín.

Para participar de la votación a los artistas solo hay que ingresar a la web de mega.cl directamente, sin descargar la app y solo se puede hacer los días de presentación: domingo 22 y martes 24 desde las 21:30 hasta las 0 horas (0:30 a las 3 GMT del día anterior) o hasta que termina el último participante de la competencia folclórica de ese día.

La votación va de 1 a 7, siendo el número 7 el puntaje más alto (Festival de Viña - https://www.mega.cl/festival-de-vina/).

