Música: Cazzu suma nuevas fechas a su gira por América Latina y Europa

Además comunicó que realizará su primer show en el estadio de fútbol de su provincia natal, Jujuy, donde se presentará ante miles de fanáticos, consolidando aún más su conexión con sus raíces.

La gira "Latinaje", que ha conquistado audiencias en cada destino, se inicia en el festival Tecate Emblema en Ciudad de México el 16 de mayo, seguido por un show en Querétaro el 18 del mismo mes.

Cazzu llevará su energía a Bolivia con conciertos en Santa Cruz (5 de agosto), La Paz (7 de agosto) y Cochabamba (8 de agosto). En septiembre, la ex pareja del cantante mexicano Christian Nodal desembarcará en Guatemala el 18, y seguirá por Costa Rica el 19 para luego concluir en Montevideo, Uruguay, el 24 de octubre.

España, uno de los destinos más esperados, también formará parte de esta gira, con presentaciones en Madrid el 25 de noviembre y en Barcelona el 29, donde el público podrá disfrutar de su aclamado espectáculo "Latinaje".

Recientemente, Cazzu lanzó su nuevo sencillo "Jujuy Estrellado", un homenaje a sus raíces que enfatiza su compromiso con la cultura argentina. Este lanzamiento viene acompañado de un videoclip cinematográfico que invita a los espectadores a un viaje onírico por su provincia natal, fusionando la nostalgia de la cumbia con ritmos norteños.

Con un historial de entradas agotadas en cada show, Cazzu ha consolidado su posición como una de las voces más influyentes de la música contemporánea. Su triunfo se ve reflejado en los dos Premios Lo Nuestro que recibió en las categorías "Artista Pop Femenina del Año" y "Canción del Año" por su éxito "Con Otra", que ha alcanzado el Disco de Platino en Argentina y México.

La artista no solo se destaca en la música sino que también se ha embarcado en proyectos literarios, como su primer libro "Perreo, una revolución", que se convirtió en bestseller y ha sido presentado con gran éxito en la Feria del Libro de Buenos Aires.

Con la gira "Latinaje", Cazzu reafirma su crecimiento internacional, llevando su música y mensaje de empoderamiento a los escenarios más emblemáticos de América y Europa, consolidándose como una de las voces más relevantes de la nueva generación musical latinoamericana. (ANSA).