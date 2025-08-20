Música: Chayanne arrasa en Chile, ocho conciertos agotados

Con 57 años y disco nuevo, el que da nombre a la gira y número quince de su carrera, el astro originalmente había agendado cinco fechas en la capital chilena, el 20, 21, 23, 27 y 28 de agosto. Ante la rápida venta, en noviembre de 2024, se sumaron dos fechas más para el 1 y el 3 de septiembre, pero tampoco alcanzaron para la fanaticada local y se agregó una última fecha, el 4 de septiembre.

Así, serán más de 90.000 personas las que acudirán a sus conciertos, pero habrá fans que tendrán una cita más personal con el cantante. Los "Meet& Greet" (conocer y saludar) disponibles, 40 por cada una de las ocho fechas, también se agotaron. (ANSA).