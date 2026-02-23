Música: Chayanne inicia su esperada serie de shows en Argentina

Chayanne, quien regresa después de un poco más de cinco años de su última visita al país, se presentará en el Movistar Arena de la capital argentina, donde arrancará con su primera presentación este martes y repetirá el miércoles y el 1, 4 y 7 de marzo.

Ante el interés del público, el artista puertorriqueño anunció una nueva fecha el 13 de marzo en el Estadio Vélez Sársfield, consolidando su estatus como uno de los artistas más queridos en el país.

Además, ofrecerá dos recitales en la provincia de Córdoba el 27 de febrero y el 11 de marzo.

Antes de su llegada a Argentina, Chayanne se presentó en Chile el 7 de febrero en Concepción, el 11 en Viña del Mar y el 14 en Santiago, seguido de un espectáculo en Montevideo, Uruguay, el 19 de febrero.

El nombre de la gira hace referencia a su más reciente álbum, "Bailemos Otra Vez", que incluye temas destacados como "Bailando bachata", "Como tú y yo", "Te amo y punto" y "Necesito un segundo", entre otros.

A estas se suman "La clave", "De tanto", "Vivir bonito" y "Se me quedó".

El repertorio también incluirá probablemente clásicos como "Un Siglo Sin Ti", "Y Tú Te Vas", "Provócame", "Atado a Tu Amor", "Torero" y "Fiesta en América", prometiendo una experiencia musical inolvidable.

Con una carrera que abarca más de 40 años, Chayanne ha vendido más de 50 millones de álbumes a nivel mundial y ha colocado numerosos éxitos en la lista Billboard Hot Latin Songs, reafirmándose como uno de los artistas latinos más influyentes.

Su capacidad para combinar canto y baile lo ha convertido en un pionero en la música latina.

La gira "Bailemos Otra Vez Tour" ha estado presentándose en diferentes países de América Latina y Europa desde el año pasado, conquistando a nuevas generaciones de fanáticos.

El regreso de Chayanne a Argentina se perfila como uno de los eventos musicales más destacados de 2026, antes de que el artista se dirija a República Dominicana el 11 de abril y realice una serie de shows en México, seguido de presentaciones en España. (ANSA).