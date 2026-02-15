Música: Con el italiano Joseph Capriati, Ultra Buenos Aires 2026 arranca 6ta edición

La apertura del festival, que se desarrolló con un despliegue audiovisual de primera categoría y potencia técnica, se extendió desde las 16 hasta las 2 de la madrugada de este domingo, resaltando la atmósfera vibrante de esta cita internacional.

El festival cuenta con cuatro escenarios oficiales, donde los asistentes disfrutaron de una programación que equilibró a figuras de renombre mundial con talentos emergentes del sonido electrónico.

Los momentos destacados incluyeron el electrizante cierre del DJ y productor estadounidense Zedd en el Main Stage, quien cautivó a la multitud con sus éxitos mientras el sueco Steve Angello ofreció energía desbordante y el británico Jamie Jones trajo su característico groove a RESISTANCE.

También brillaron el australiano Dom Dolla, el italiano Joseph Capriati con el neerlandés Mau P e Indira Paganotto, de nacionalidad española, completando un cartel de alto impacto.

La segunda jornada promete mantener la emoción con un lineup estelar encabezado por el sueco Alesso, el canadiense deadmau5, la belga Charlotte de Witte y el británico Richie Hawtin.

Junto al argentino Massano, el dúo británico Above & Beyond y el dueto británico CamelPhat, se anticipaba una noche de domingo de alto voltaje que profundizará las raíces del house y techno, volviendo a reunir a miles de fanáticos en la gran clausura de Ultra Buenos Aires 2026.

Con esta entrega, el festival no solo reafirma su compromiso con la música electrónica, sino que también solidifica a Buenos Aires como un destino clave en el mapa de eventos internacionales, atrayendo a artistas y asistentes de todo el mundo. (ANSA).