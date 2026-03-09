Música: despedida emotiva de Montaner en Argentina, gira sigue en América Latina

La noche del domingo en el Movistar Arena fue el cierre de sus shows en Argentina de su gira "El último Regreso World Tour 2026", que seguirá recorriendo América Latina, Estados Unidos y Europa, incluyendo una parada en Italia.

"Hoy tengo un toque extra de nostalgia; este es el último concierto de la temporada en Argentina, llevamos siete shows sumando el interior del país y Uruguay. Para mí ha sido un reencuentro jamás soñado", confesó Montaner visiblemente emocionado ante un público que agotó las localidades en las cuatro funciones que ofreció en la capital argentina.

El artista de 68 años, reconocido como una de las voces más influyentes del pop romántico en español, ofreció un recorrido musical que alternó baladas emotivas con ritmos más festivos, con temas que fueron coreados y bailados por sus seguidores.

Tras su paso por Argentina, la gira continuará el 27 de marzo en Costa Rica; luego visitará Colombia (8, 9 y 11 de abril), México (fechas en abril y mayo), Ecuador (21 y 23 de mayo), Perú (30 de mayo), Chile (4 de junio), Paraguay (6 de junio) y República Dominicana (26 de septiembre).

Posteriormente, Montaner se presentará en Estados Unidos durante agosto y septiembre, y cerrará el tour en Europa, con fechas confirmadas en España el 13 de octubre, además de presentaciones previstas en Francia e Italia. (ANSA).