Música: después de la polémica, Bad Bunny llega a Buenos Aires

En lo mejor de su carrera musical, Bad Bunny llega a la Argentina para presentarse en el estadio Monumental del Club Atlético River Plate el 13, 14 y 15 de febrero, después de su participación en el Super Bowl de Estados Unidos, donde encabezará el espectáculo de medio tiempo y que se realizará el próximo domingo.

El músico puertorriqueño, de 31 años, fue galardonado recientemente por su sexto álbum, "Debí Tirar Más Fotos", una exploración personal y conmovedora de la historia de la música latina que superó a Lady Gaga, Kendrick Lamar y Sabrina Carpenter al conseguir el premio principal de la ceremonia.

Tras esa conquista, Benito Antonio Martínez Ocasio, tal su verdadero nombre, llega a la capital argentina con gran expectativa y después de sumar una tercera función ante la alta demanda, según fuentes oficiales de la producción.

El éxito alcanzado por el artista lo obligó a expandir su "DeBÖ TiRAR MáS FOToS World Tour" de 24 a 54 conciertos, que recorrerán 18 países, entre ellos México, Colombia, Chile, Brasil, Perú y España.

Además, la gira incluye nuevas escalas en Australia, Japón e Italia.

En América Latina, además de Buenos Aires, se destacaron ampliaciones en Medellín (estuvo el 23, 24 y 25 de enero) y Santiago (9, 10 y 11 de enero) y San Pablo (actuará el 20 y 21 de febrero). En Ciudad de México pasó de dos a ocho fechas, mientras que Madrid alcanzó un récord con 10 shows en el Estadio Riyadh Air Metropolitano.

Este tour coincide con el momento de mayor éxito del "Conejo Malo": su sexto álbum, DeBÖ TiRAR MáS FOToS, se mantuvo tres semanas en el número 1 del Billboard 200 y 16 semanas consecutivas en el primer puesto del Top Latin Albums.

Su más reciente premio Grammy refuerza su influencia y lo posiciona como uno de los artistas latinos más destacados, consolidando además cifras récord de taquilla, como los US$373,5 millones y 1,8 millones de entradas vendidas durante su gira de 2022.

La decisión de añadir más funciones responde tanto a la demanda masiva de sus seguidores como a la volatilidad del mercado de venta de entradas. Las tres noches en el Monumental serán show con todas las localidades agotadas (el estadio cuenta con capacidad para 85.000 espectadores).

Después de su última gira europea en 2019 y su icónico World's Hottest Tour en 2022, Bad Bunny regresa con una gira que amplía su presencia en territorios inéditos para él, como Australia y Japón. Los organizadores anticipan que el tour podría establecer nuevos récords de taquilla, aunque las cifras definitivas se conocerán al concluir la gira. (ANSA).