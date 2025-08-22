Música: Detuvieron a persona que robó a Lionel Richie
Una persona entró esta madrugada en la casa del cantautor en LA NACION.
La policía de Beverly Hills recibió una llamada al 911 justo después de la medianoche de la residencia de la leyenda de la música de 76 años advirtiendo sobre alguien en la propiedad, dijo la agencia a NBC4 Investigates.
Precisaron que Richie estaba en casa en ese momento.
Los oficiales respondieron y registraron el vecindario, donde encontraron a un hombre a unas pocas cuadras de distancia, que fue detenido cerca de Wilshire Boulevard y Beverly.
Michael John Bond, de 38 años, fue arrestado bajo sospecha de robo residencial.
Fuentes de la policía dijeron a NBC4 Investigates que las cámaras de seguridad captaron imágenes del sospechoso, que entró en la casa. (ANSA).
