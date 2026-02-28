Música: Ditonellapiaga y TonyPitony ganan la noche de versiones en San Remo

En segundo lugar quedó Sayf, con "Hit The Road Jack", una canción inmortalizada por Ray Charles, que contó también con la participación de Alex Britti y Mario Biondi en una versión del grupo musical estadounidense Blues Brothers.

Mientras tanto, el tercer lugar fue para Arisa con "Quello che le donne non dicono", una canción emblemática de Fiorella Mannoia, interpretada con el Coro del Teatro Regio di Parma.

La noche de culto del festival se inauguró con una impactante actuación de Laura Pausini: la artista comenzó fuera del teatro Ariston y luego ingresó al escenario con un popurrí de "Immensamente" de Umberto Tozzi, "Io Canto" de Riccardo Cocciante, y "Ritorno ad Amare" de Biagio Antonacci.

"Cantar es lo que me hace sentir más libre. Todos tenemos derecho a ser escuchados, a ser libres y a ser respetados", expresó Pausini.

Un momento emotivo de la noche fue protagonizado por la modelo italiana Bianca Balti: "Ha pasado un año, pero parece un día. ­Y se nota en mi pelo!", sonrió la top model, quien el año pasado demostró su fuerza al presentarse calva, y dejando al descubierto las cicatrices por las intervenciones quirúrgicas a las que se sometió para combatir un cáncer de ovarios.

"Eres una fuerza de la naturaleza, un orgullo", exclamó Pausini con emoción.

"Este escenario me ha dado la oportunidad de enviar un mensaje. Estoy aquí para disfrutarlo, no solo por mí, sino por todos los que han sufrido y sufren", manifestó Balti.

Tras los 9,5 millones de espectadores en la tercera "serata" con una cuota de pantalla del 60,6 por ciento, la más alta desde 1990, el festival arrancó con Elettra Lamborghini y Las Ketchup hacen bailar a todos con el tema "Aserejé", un éxito de 2002.

Por su lado, Mara Sattei y Mecna mezclaron rap y melodía para "L'Ultimo Bacio", de Carmen Consoli, mientras Patty Pravo saludó a Ornella Vanoni al final de su interpretación de "Ti lascio una canzone", una canción atemporal de Gino Paoli.

Vanoni fue acompañada por el bailarín principal de La Scala, Timofej Andrijashenko.

Otro de los momentos más llamativos de la noche fue la versión de Levante y Gaia con "I Maschi" de Gianna Nannini, actuación que culminó con un beso entre las cantantes mientras la filmación se amplía: un detalle que no escapó al incesante escrutinio de las redes sociales, donde algunos usuarios lo calificaron de "censura".

Sin embargo, el director Maurizio Pagnussat lo negó: "Me habría gustado recuperarlo si la hubieran hecho un momento antes, pero hay un ritual para el cambio de escenario".

Por otra parte, la versión de Mina de "Mi sei scoppiato dentro il cuore" fue intensa y convincente, con la refinada voz de Malika Ayane y el talento polifacético de Claudio Santamaria; mientras "Occhi di Gatto" de Cristina D'Avena fue decididamente rock y metal, con el grupo Bambole di Pezza, vestidas de cuero y cadenas.

En tanto, la voz sampleada del papa Francisco, con la frase "no nos resignemos a la guerra" cerró la versión de "Su di Noi" de Dargen D'Amico, acompañado por Pupo -celebrando sus 50 años de carrera- y por Fabrizio Bosso en la trompeta, que comenzó con una cita de "El Desertor" de Boris Vian. ; Por su parte, ;Fiorella Mannoia confirmó su intensidad como intérprete en "Domani Š un Altro Giorno", otro homenaje a Vanoni, junto a Michele Bravi.

Inesperadamente, Gianni Morandi irrumpió en el escenario para cantar a dúo con su hijo Tredici Pietro "Vita", canción que la llevó al éxito junto a Lucio Dalla.

"Estaba muy nervioso. ¨Qué tal lo hice?", preguntó Gianni Morandi. Y Pietro le respondió: "Creo que lo hiciste muy bien.

Obviamente lo has hecho un par de veces".

Por ese motivo, el actor Alessandro Gassmann, quien debía promocionar su nueva serie de televisión "Guerrieri" en el festival, se quejó: "Me dijeron que no podía porque soy padre de un cantante", o sea, de Leo Gassmann.

Durante la noche de las versiones, además, Maria Antonietta y Colombre llevaron al escenario a Brunori Sas para interpretar "Il mondo" de Jimmy Fontana; y Fulminacci y Francesca Fagnani intercambiaron los papeles de Mina y Alberto Lupo por "Parole, Parole" (y "Che cosa sei" se convirtió en "Che belva sei"); También Tommaso Paradiso y Stadio emocionaron con "L'Ultima Luna de Dalla".

Mientras, el ritmo hipnótico de los tambores y el impulso de energía de Andamento Lento transformaron el escenario del Ariston en una discoteca con LDA, Aka 7even y Tullio De Piscopo, de 80 años.

Una nostalgia por el derbi de los años dorados con J-Ax, Cochi Ponzoni, Paolo Rossi, Ale e Franz y Paolo Jannacci: cantaron "E la vita, la vita" y saludaron a Renato Pozzetto.

Por su parte, Enrico Nigiotti y Alfa estuvieron encantados con "En e Xanax" de Samuele Bersani.

Y el dueto de Serena Brancale con Gregory Porter y Delia en "Besame mucho" fue conmovedor, con el comediante Alessandro Siani como invitado.

Luego, Carlo Conti, explicó por qué "San Remo es San Remo".

"San Remo es San Remo porque tiene 76 años, está lleno de música, eventos inesperados, controversia, pero aún es joven; porque tiene 76 años, pero sigue activo: la edad de jubilación se ha ampliado significativamente".

En definitiva, "San Remo no es una ciudad, es un estado permanente del alma", completó.

Y en la noche de las versiones, también hubo Premio a la Trayectoria, que fue Caterina Caselli.

Pasaron sesenta años desde "Nessuno Mi Pu• Giudicare", pero el mensaje sigue vigente: "Siéntanse libres de juicio". (ANSA).