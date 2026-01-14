Música: drones y cámaras corporales para seguridad de San Remo

Estas son algunas de las medidas de seguridad que se adoptarán para la 76.ª edición del festival de la canción italiana, programada del 24 al 28 de febrero.

Las medidas de seguridad se debatieron durante una inspección del área del Teatro Ariston dirigida por el Prefecto de Imperia, Antonio Giaccari, a la que asistieron agentes de policía.

"Continúa la planificación de las complejas e integrales medidas de seguridad", declaró el representante del gobierno, "que abarcan todos los aspectos no solo del orden público y la seguridad, sino también la prevención de incendios y los servicios de asistencia pública".

También se prestará máxima atención al control de multitudes, especialmente durante el paso de artistas callejeros en las zonas más concurridas alrededor del Ariston. El próximo jueves se celebrará una reunión técnica en la Prefectura.

(ANSA).