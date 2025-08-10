Música: Ecos de la guerra en Gaza en festivales en Escandinavia

En el festival "Way Out West" de Gotemburgo, la actuación de la banda norirlandesa Kneecap se inauguró con una pantalla negra y el siguiente mensaje: "Israel está cometiendo genocidio contra el pueblo palestino. El gobierno sueco lo permite apoyando a Elbit (la empresa de defensa israelí) y recortando la financiación a la UNRWA (Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo). Más de 80.000 personas fueron asesinadas por Israel en 21 meses".

Durante todo el concierto, muchos ondearon banderas palestinas y corearon "Palestina libre!".

Algunos políticos locales de Gotemburgo pidieron, sin éxito, la cancelación del concierto porque uno de los miembros de la banda, Liam O'Hanna, enfrenta cargos de terrorismo por parte de las autoridades británicas por ondear una bandera de Hezbolá y gritar consignas de apoyo a Hezbolá y Hamás durante un concierto en Londres el año pasado. El juicio tendrá lugar el 20 de agosto, y la banda niega los cargos.

"Quieren impedir que hablemos con jóvenes de todo el mundo silenciando nuestras voces compasivas. Nos defenderemos en los tribunales", declaró el grupo.

Pero fue precisamente la atención mediática y la postura pro-palestina lo que ayudó a dar a conocer a la banda entre los suecos.

Mientras tanto, se celebró en Oslo el festival de Oya, al que activistas pro-palestinos convocaron a boicotear, con protestas frente a la entrada. Los activistas afirman que el organizador invierte en empresas tecnológicas israelíes vinculadas al conflicto de Gaza.

En Oslo, también, muchos artistas expresaron su apoyo a Palestina y criticaron a Israel. El artista noruego Musti mostró un lema que decía "Muerte a las Fuerzas de Defensa de Israel", lo que provocó críticas generalizadas. Los organizadores se distanciaron del lema y declararon a la emisora pública noruega NRK que no habían sido informados de los planes del artista antes de su actuación. (ANSA).