Música: "El amor es más fuerte que Netanyahu y Trump"

Conocida como la "Cantantessa", Consoli, con discos icónicos como "Confusa e felice" y "Stato di necessit…", se encuentra de gira en España, donde ofrecerá este domingo un concierto en Barcelona en el festival de canción de autor Barnasants en el que presentará su último álbum, "Amuri luci"

Se trata del primer disco —cantado en siciliano y con una canción en griego antiguo— de una trilogía en la que investiga sobre las raíces mediterráneas

En él da voz a quienes no la tienen, mezcla mito y actualidad, denuncia y esperanza, rabia y amor y, sobre todo, amor y luz

"Creo en la ciencia, creo que el conocimiento puede iluminar y que trae el amor verdadero", dice Consoli (Catania, 1974), que clama por "volver a la antigua Grecia, a Platón, dejemos de razonar en binario"

Para su trilogía se inspiró en Quinto Ennio y en su idea de que cambiando de lengua se cambia de alma

El segundo disco —en el que ya está trabajando— lo cantará en inglés y en otras lenguas europeas, con atención especial a las minoritarias

Y en el tercero, que cantará en italiano para celebrar "la actitud italiana y la capacidad de transformar la adversidad en oportunidad", rendirá homenaje a "Italia y a su belleza, y a la belleza del bien que se impone al mal"

Porque, subraya, "el amor es más fuerte que la fuerza. El amor es más fuerte que Netanyahu y que Trump"

Y el dinero "me da asco —enfatiza—, a mí me sirve para vivir pero en el nombre del Dios dinero yo no justifico las guerras ni el valor de las cosas. El Dios dinero en estos momentos es Satanás, es el mal en cuyo nombre se justifican las guerras"

La cantante, que se define "apartidista", "antifascista" y "democrática", aplaude la regularización de migrantes que ya se encuentran en España anunciada por el premier, Pedro Sánchez, pues para ella "es un enriquecimiento. Para mí la diversidad es riqueza", apunta

Para Consoli la música quiere decir "expresar mi pensamiento, liberarme, soñar. Mi trabajo me hace soñar, yo no trabajo ocho horas al día, yo trabajo 18 horas porque no noto el cansancio"

Con actuaciones este mes también en Valencia, Madrid y Sevilla, en el concierto de este domingo en Barnasants, que cuenta con la colaboración del Festival Tradicion…rius y el Instituto Italiano de Cultura, Consoli estará acompañada no solo por su banda sino también por la Orquestra Musiques Arrel Catalunya (Orquesta de Músicas de Raíz de Cataluña), con la que se producirá "la unión de la cultura siciliana y la catalana"

Consoli, que se dio a conocer en 1996 en el Festival de Sanremo con la canción "Amore di plástica", confiesa que con 19 años había pensado irse a vivir a Barcelona pero tras su participación en el popular certamen de la canción se quedó en Italia

Entre la Carmen Consoli de Sanremo y la de ahora "no hay ninguna diferencia, quizás alguna arruga más y un poco más de celulitis", dice. (ANSA)