Música: El dúo venezolano Mau y Ricky salen con "Voltaje"

“Voltaje”, ya disponible en todas las plataformas musicales digitales, es una canción cuya letra está cargada de deseo y tensión emocional, narrada en la historia de dos personas que, aunque intentan alejarse, están conectadas por una energía imposible de ignorar.

“Es esa electricidad entre dos personas que no logran soltarse... Queríamos que la canción tuviera poesía, tensión y ese momento en el que sabes que algo va a explotar... Boza trajo justo el toque que faltaba”, sostienen los cantantes venezolanos.

Según la prensa especializada, el estilo seductor de Boza se funde con el dramatismo melódico de Mau y Ricky, dando como resultado una canción profunda, sensual y envolvente.

“Voltaje” llega tras el éxito de “Samaná”, junto a los venezolanos Danny Ocean y Yorghaki, un tema con vibra caribeña que se convirtió en hit del verano en América Latina, España, Estados Unidos y hasta Francia. Los adelantos anteriores, “Libélulas” y “Noche de luna”, también contribuyeron a generar una gran expectativa en torno a La Llave.

Mientras tanto, el dúo venezolano sigue consolidando su presencia internacional: acaban de terminar su primera gira por Estados Unidos con varias fechas sold out y actuaciones destacadas en programas como Live with Kelly and Mark y The Kelly Clarkson Show.

Con más de 2000 millones de streams, 13 certificaciones Diamante y 5 nominaciones al Latin Grammy, Mau y Ricky reafirma su lugar en la cima del pop latino.

Después de “Hotel Caracas”, su anterior álbum elogiado por su potencia emocional y estética visual, “La Llave” se perfila como una nueva etapa creativa. (ANSA).