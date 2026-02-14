Música: Elettra Lamborghini honrará a Raffaella Carrá en San Remo

di Cinzia Conti) (ANSA) - ROMA 14 FEB - Una escapada despreocupada de estos tiempos oscuros, el deseo de bailar con fuerza, una celebración de la gran Raffaella Carr…, un guiño a Abba y la reticencia a involucrarse en la controversia. Así comienza el último impulso de Elettra Lamborghini —la cantante y actriz italiana, nieta del fundador de los autos de lujo que llevan su apellido— hacia San Remo, donde se subirá al escenario de Ariston con la canción "Voil…", escrita junto a Andrea Bonomo, Edwyn Roberts y Pietro Celona.

La artista ya ha volado a París para elegir su vestido y, en una entrevista con ANSA, admite con franqueza su ansiedad: "me siento al borde de un precipicio. Empiezo a sentirme un poco presionada, para ser sincera. Yo, que presumía de estar tranquila este año, ahora me siento estresada".

Las canciones en el festival de la canción de San Remo abordarán la guerra, el amor en todas sus formas, de principio a fin, y la angustia psicológica, pero no duda en elegir el camino de la alegría: "Tomo un camino diferente", dice, "lo cual no me parece trivial. Ahora mismo, pensar en la alegría, bailar y vivir a pesar de todo no es un reto menor. Puede que no lo parezca, pero soy una persona que, con el tiempo, se vuelve cada vez más sensible: en internet solo veo desastres; se ha vuelto casi normal leer solo noticias negativas. Y esto es terriblemente deprimente, me pone muy triste e incluso me asusta el futuro".

Lamborghini no solo habla de guerras que "ya serían suficientes": "leemos constantemente sobre feminicidios y robos.

Y ni hablar de la tragedia que ocurrió en Crans Montana, con todos esos pobres niños. Lloré durante una semana. Yo también era un niño, y podría haberme pasado".

"Pero pensar siempre solo en lo negativo me deprime y no quiero ni salir de casa. Quizás la solución esté en intentar inyectar un poco de positividad a toda esta podredumbre, que, por desgracia, no creo que mejore con los años... Disfruto mucho entreteniendo a la gente: si no lo hago yo, aunque tenga mucha alegría y despreocupación en el alma, ¿quién lo hará?", sentencia.

Y a quienes la acusen de superficialidad, ella responde de inmediato: "Hay que ser un poco infeliz para acusarme de algo así y señalar con el dedo una canción. Hay canciones que son hermosas de escuchar. Las canciones más hermosas que conocemos a menudo no tienen mucho significado; las que más disfrutamos se convierten en canciones pegadizas".

Y prosigue: "Luego hay canciones hermosas que podrías dedicarle a alguien a quien quieres mucho, que te hacen pensar, pero son más tristes. Ahora mismo, eso no forma parte de mi música; quizás algún día lo logre".

Para el dueto, decidió poner a bailar a todo Ariston invitando a Las Ketchup con "Aserejé": "¡Estoy emocionadísima, miren, no puedo esperar. Obviamente tenía otras opciones, pero luego dije: ¡esto es tan icónico! Somos cuatro mujeres hermosas en el escenario, podría ser un mensaje positivo", desliza a ANSA.

Respecto a Raffaella Carrá, mencionada más de una vez en la canción, explica: "Era una de las gigantes de la televisión y la música italiana. La escuchaba desde niña. Y luego pregunté en redes sociales qué canción te hacía saltar y bailar en la discoteca: dijeron que todas las canciones de Carrá. Me encanta ese deseo de felicidad, de divertirse, de bailar, de positividad —la idea de que una canción te haga levantarte de la silla y bailar como un tren—; para mí, es un símbolo de felicidad realmente poderoso".

"Siento una gran conexión con Raffaella, especialmente últimamente. Quizás sea porque es de Bolonia, quizás sea porque es una persona tan polifacética, que siempre se expresaba de forma positiva, nunca decía una palabra fuera de lugar, sabía bailar, cantar, entretener. Además, es intocable; eso sí, no me atrevo a compararme con ella, pero creo que tener inspiración es importante. Luego cantó 'a fare l'amore comincia tu' ('Tú...') empezar a hacer el amor'), fue la primera en popularizar esta idea", describe Lamborghini.

En cuanto a la polémica de Eurovisión, explica: "todavía no lo he pensado mucho, no creo que gane. Es una situación compleja. Sin embargo, no estoy segura de que boicotear Eurovisión sea la solución adecuada. Se podría ir con un mensaje positivo, por ejemplo. Además, los artistas a menudo no tienen nada que ver con la política de su propio país. Así que no sería correcto prohibirles participar".

Y también entrega una reflexión respecto a Gaza: "anhelo que haya un verdadero respiro, o mejor dicho, que todo esto termine cuanto antes, porque ya no podemos soportarlo más".

Finalmente, no oculta su decepción por las calificaciones de los críticos, pero razona: "si hubiera 30 concursantes compitiendo en San Remo, es obvio que preferiría al desafortunado que nunca ha tenido una sola alegría en su vida al hijo del hombre rico, que después de veinte años finalmente logra cumplir su sueño de ir al festival y tal vez incluso trae una canción menos alegre que la mía, verdad?".