Música: En México, Shakira rompe el récord de Los Fabulosos Cadillacs

La anterior marca la ostentaba la conocida banda argentina de ska, reggae y rock latino Los Fabulosos Cadillacs, que en junio de 2023 reunió a unos 300.000 fans.

Miles de personas acamparon desde un día antes en el lugar, desafiando el intenso frío de la madrugada, a quienes Shakira agradeció por "vencer todos los obstáculos conmigo".

"Esto es un sueño. Qué poético ver este lugar tan lleno de ustedes. Muchísimas gracias a todos los que han estado acampando desde temprano, bajo el sol", afirmó la notable exponente del pop, que fusiona sus ritmos con bailes de inspiración árabe y con rock latino.

Shakira ofreció el recital gratuito, donde fue ovacionada por una delirante multitud ante la cual apareció al final agitando una gran bandera mexicana, después de ofrecer 13 fechas en México en el marco de su gira "Las mujeres ya no lloran", entre ellas el Estadio GNP, con un aforo de 65.000 personas, registrando en todos los escenarios un lleno total.

Entre las piezas más aplaudidas que interpretó figuraron "Waka Waka", "Loba" o "BZRP Music Sessions #53".

"Gracias por esta noche y por todas las noches. Gracias por ser mi familia", fue la frase con la que se despidió la colombiana al término de su presentación, difundida por la plataforma digital de música YouTube, donde alcanzó 33 millones de visitas. (ANSA).