Música: Euge Quevedo y la LBC brindan una fiesta, preludio de su gira por España

En el mejor momento de su carrera y celebrando sus 30 años de trayectoria, Euge Quevedo junto a Rubén "Kesito" Pavón ofrecieron un recorrido vibrante por su repertorio, que combinó clásicos propios, así como también fusionó otros como "Si tú te vas" del puertorriqueño Chayanne.

A este se sumaron éxitos de Valeria Lynch como "Señor amante" y "Que ganas de no verte nunca más". El ambiente se encendió aún más con temas de Pimpinela ("Dueña de la noche" y "Te equivocaste"), Miranda ("Tu misterioso alguien") y otros artistas que encantaron a sus fieles seguidores.

La velada fue aún más especial con sorpresas estelares: la participación de Karina "La Princesita" y Luciano Pereyra, además de un vibrante dúo con Roze, que presentó una cumbia en versión cuarteto de "Para repetir".

Desde el primer acorde, el público se entregó a la euforia durante más de dos horas, convirtiendo el evento en una verdadera fiesta popular.

La velada incluyó momentos emotivos, como las lágrimas de la cantante al inicio, y el despliegue coreográfico que enriqueció la puesta en escena. También se grabaron en vivo nuevas versiones para formato streaming, consolidando una noche histórica para Quevedo y la Banda de Carlitos, quienes reafirmaron en Buenos Aires estar en el punto más alto de su carrera.

La energía nunca decayó, y el ritmo contagioso mantuvo a los asistentes de pie, cantando y bailando al unísono hasta que la artista se despidió con su "Una potra salvaje".

Entre los temas destacados se escucharon clásicos como "No podrás", "Cómo lo hizo", "Quién se ha tomado todo el vino" y "Una copita de oro", estos dos últimos popularizados por "La Mona" Jiménez, que hicieron vibrar al público de las distintas provincias argentinas.

"Somos de pocas palabras, nos gusta más cantar y sabemos que vienen para poder distraerse de un montón de situaciones, por eso queremos agradecerles profundamente por el esfuerzo. Sabemos que les cuesta un montón venir a disfrutar, por eso queremos darle gracias también a Dios por esta noche maravillosa", dijo Euge Quevedo como despedida.

Con este electrizante show, Eugenia Quevedo y la Banda de Carlitos calientan motores para su esperada gira por España, que comenzará en Valencia el 18 de marzo y continuará en Barcelona (19), Madrid (20), Mallorca (21) y Málaga (22), llevando su ritmo y pasión a nuevos escenarios internacionales.

