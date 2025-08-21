LA NACION

Música: Fiscales, Sean Combs no merece un nuevo juicio

Los abogados de Combs, que fue declarado inocente el 2 de julio de cargos más graves de extorsión y tráfico sexual, le pidieron al juez cuatro semanas después que lo absuelva de los cargos relacionados con la prostitución o le concediera un nuevo juicio.

El rapero argumentó que la Ley Mann, la ley bajo la cual Combs fue condenado, se interpretó demasiado ampliamente para aplicarse a él, y que faltaba la evidencia utilizada para respaldar su condena.

La Ley Mann es una ley federal que hace que sea un delito penal "transportar a sabiendas a cualquier individuo, hombre o mujer, en comercio interestatal o extranjero o en cualquier territorio de los Estados Unidos con el propósito de prostitución o actividad sexual, que es un delito penal bajo el estatuto federal o estatal o la ordenanza local".

Está previsto que Combs sea sentenciado el 3 de octubre.

(Ansa).

