Música: Gilberto Gil se despide de Argentina con su última gira

Para el reconocido artista brasileño y exministro de Cultura de su país, "TEMPO REI TOUR" no es solo una gira de despedida, sino un ritual colectivo que invita a reflexionar sobre el tiempo vivido y a celebrar la música que ha marcado generaciones.

Antes de su llegada a suelo argentino, el brasileño de 83 años arrancará su gira el próximo sábado (7 de marzo) en Santiago de Chile y luego de su paso por Buenos Aires volverá a Brasil antes de volar a Europa, donde tienen previsto presentarse en Francia (el 3 de abril) e Italia (6, 8 y 10).

Gilberto Gil, con su vasta trayectoria, ha sido uno de los fundadores del movimiento tropicalista y ha influido en la evolución de la música brasileña desde los años 60, fusionando géneros y desafiando normas culturales.

Con sus más de cinco décadas, el músico, compositor y guitarrista ofrecerá un recorrido sonoro que honra su legado profundamente arraigado en la cultura brasileña y latinoamericana.

El repertorio del recital promete ser un recorrido por su prolífica carrera, incluyendo clásicos como "Aquele Abraço", "Expresso 2222" y "Toda Menina Baiana", y canciones que abordan temas sociales y políticos, resonando con las luchas actuales por la justicia social en Brasil.

La gira, bajo la dirección artística de Rafael Dragaud y la dirección musical de sus hijos Bem Gil y José Gil, incluye una banda estelar que acompaña al maestro en este emotivo viaje por escenarios internacionales, consolidando una experiencia musical trascendental.

Para la ocasión, el responsable de abrir la velada será Kevin Johansen, conocido por su singularidad y versatilidad, un referente de la música latinoamericana, que se destaca por fusionar folk, pop, rock y ritmos latinos en su obra, marcada por el humor y la sensibilidad multicultural.

Con "TEMPO REI TOUR", Gilberto Gil se despide así de los escenarios de manera grandiosa, y Buenos Aires será testigo de esta celebración musical que quedará grabada en la memoria de todos. Su legado, que abarca más de cinco décadas y múltiples premios, sigue vivo, dejando una profunda huella en la música y la cultura brasileña.

La última presentación de Gilberto Gil en Argentina fue en 2020 en el Teatro Gran Rex de Buenos Aires, dentro de su gira "A Arte de Gil". (ANSA).