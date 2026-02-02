Música: Grammy, en defensa de los migrantes; Trump en cólera

El músico, que cambia de forma, venció a Lady Gaga y Kendrick Lamar para alzarse con el máximo galardón de la noche por su sexto álbum, "Debí tirar más Fotos", una exploración personal y conmovedora de la historia musical de Puerto Rico. El artista de 31 años, quien encabezará el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl la próxima semana, dedicó el premio a los inmigrantes que "dejan su hogar, su tierra, su país, para perseguir sus sueños".

La cantante británica Olivia Dean, nombrada mejor artista nueva, también aprovechó su discurso para defender a los inmigrantes.

Inmediatamente, este lunes, Trump atacó a los Grammy y al presentador de la noche, Trevor Noah. "Son inauditos", vociferó el presidente en su cuenta de redes sociales, Truth. "Noah dijo erróneamente que Donald Trump y Bill Clinton pasaron tiempo en la isla de Epstein. Eso está mal. No puedo hablar por Bill, pero nunca he estado allí, ni de cerca", añadió Trump, llamando a Noah un "perdedor" y amenazándolo con acciones legales, como ha hecho con otros.

"Puedes preguntarle a la CBS. Prepárate, Noah, me divertiré contigo", concluyó el mandatario en su mensaje.

Es claro algo: los Grammy 2026 hablan español, justo en el año de la represión migratoria de Donald Trump, el rapero puertorriqueño Bad Bunny ganó la categoría Álbum del Año por "Debí tirar más fotos", el primer artista latino en ganar en esta categoría. Embargado por la emoción, Benito Antonio Martínez Ocasio, quien había cancelado sus conciertos de 2025 en Estados Unidos para evitar exponer a sus fans a las amenazas de ICE, permaneció sentado en su silla con la cabeza entre las manos durante diez largos segundos antes de dedicar el premio más importante de la noche a "todas las personas que tuvieron que dejar su tierra natal para perseguir sus sueños".

"Debí tirar más fotos", una exploración de las tradiciones musicales latinoamericanas creadas a su regreso a Puerto Rico, es el primer álbum del año casi íntegramente en español.

El triunfo coronó una noche de música y declaraciones políticas: "Antes de agradecer a Dios, diré una cosa: ­Adiós hielo!", había dicho poco antes el cantante puertorriqueño, quien presentará el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl el próximo domingo, el evento deportivo estadounidense más importante y, por mucho, el evento televisivo más visto en Estados Unidos, al aceptar el premio al Mejor Álbum de Música Urbana: "No somos salvajes, no somos animales, no somos extraterrestres. Somos seres humanos y somos estadounidenses".

Otros artistas galardonados utilizaron el escenario del Crypto.com Arena y la transmisión en vivo del espectáculo, que se emitió por última vez por CBS, para criticar las políticas antiinmigrantes de Donald Trump: "Nadie es ilegal en una tierra robada. Debemos seguir alzando la voz y protestando. Nuestras voces importan", dijo Billie Eilish al aceptar el premio a la Canción del Año por "Wildflower".

Billie, su hermano Finneas O'Connell, autor de la canción, y otras estrellas de la música como Justin Bieber llegaron con pins de "Ice Out" y "Be Good" para honrar a las víctimas de recientes enfrentamientos entre agentes federales y civiles, como Alex Pretti y Renée Good, asesinadas por agentes federales en Minneapolis.

"Soy nieta de un inmigrante. Soy fruto de su valentía, y creo que personas como mi abuelo merecen ser homenajeadas", declaró Olivia Dean al aceptar el premio a Mejor Actriz Revelación.

El ganador del Grammy 2025, Kendrick Lamar, llegó con un récord de nueve nominaciones: ganó cinco, incluyendo Mejor Álbum de Rap por "Gmx" y Mejor Grabación por el tema "Luther" con SZA, lo que eleva su total a 27. Bad Bunny obtuvo tres y Lady Gaga dos (incluyendo Mejor Álbum Pop por "Mayhem"), empatados con SZA, Leon Thomas y Turnstile. Para los fans del anime KPop Demon Hunters, "Golden" no decepcionó, al ganar su primer Grammy KPop (Mejor Canción Escrita para una Obra Audiovisual). Steven Spielberg también ganó un Grammy por producir música para John Williams, un premio que lo colocó en el selecto grupo de los Egot (ganadores de premios Emmy, Grammy, Óscar y Tony). (ANSA).