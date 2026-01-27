Música: Grupo coreano BTS desata locura en México

La propia presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, decidió enviar una carta al premier de Corea del Sur, Lee Jaemyung, para pedirle que los convenza de ofrecer más recitales, pues la demanda de entradas supera el millón, es decir, casi 7 veces más.

"Todavía no recibo la respuesta, pero esperemos que sea posible. Entonces ya les contaré", dijo a los periodistas la mandataria, quien argumentó que formuló esta "solicitud diplomática" motivada "por los jóvenes de México".

Los boletos que costaban hasta $17.000 (unos US$900) superaron los $100.000 (unos US$5.500) en la reventa, denunciaron seguidores de la famosa banda conocida como "El Rey del K-Pop", las cuales exigieron a las autoridades frenar abusos.

El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (PFC) Iván Escalante anunció que se iniciará un procedimiento por infracción a la ley de la empresa "Ticketmaster" por la "falta de claridad en la información proporcionada a los consumidores" y que podría multarla con unos $4 millones (unos US$200.000).

La jefa de Estado de todas maneras anticipó que se colocarán pantallas en algunas zonas de la ciudad para transmitir los conciertos y que más jóvenes puedan apreciar su actuación, que superó con creces todas las expectativas. (ANSA).