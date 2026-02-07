Música: Hallan un cuerpo que sería el hijo del rapero Lil Jon

Según el Departamento de Policía de Milton, Smith fue denunciado como desaparecido el 3 de febrero. En un comunicado, las autoridades indicaron que los agentes respondieron a un aviso por la desaparición de un adulto en el área de Baldwin Drive, en la ciudad de Milton.

"Los agentes determinaron que un residente de Milton, Nathan Smith, había salido de su domicilio en circunstancias inusuales y no pudo ser localizado", señaló el comunicado.

La policía inició de inmediato un operativo de búsqueda y coordinó acciones con varias agencias asociadas que participaron en los rastrillajes durante los días siguientes.

Ante la falta de resultados, los equipos ampliaron la búsqueda a un estanque del parque Mayfield, ubicado cerca de la residencia de Smith. Finalmente, buzos del Departamento de Bomberos del condado de Cherokee localizaron y recuperaron un cuerpo en ese lugar, que se presume corresponde a Nathan Smith.

Nathan Smith, también conocido como DJ Young Slade, había participado en presentaciones musicales junto a su padre en años anteriores. Su desaparición generó preocupación en la comunidad local y entre seguidores del artista. Las autoridades subrayaron que, si bien por el momento no se detectaron signos de violencia, el procedimiento habitual exige mantener la investigación en curso hasta completar las pericias forenses y esclarecer completamente las circunstancias del hecho. (ANSA)