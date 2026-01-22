Música: Harry Styles vuelve de gira con histórica residencia de 30 shows en NYC

El tour, bautizado "Together Together", recorrerá este año grandes ciudades de Europa, América Latina y Australia, con paradas en Ámsterdam, Londres, San Pablo, Ciudad de México, Melbourne y Sídney, y tendrá como única escala en Estados Unidos una inédita serie de presentaciones en Nueva York.

La residencia en el Madison Square Garden comenzará el 26 de agosto y se extenderá hasta la noche de Halloween, con dos funciones especiales denominadas "Harry-ween" previstas para el 30 y 31 de octubre.

El anuncio marca el regreso de Styles a las giras tras el enorme éxito de su álbum "Harry's House" (2022), que le valió el Grammy al álbum del año en 2023.

La serie de conciertos en Nueva York será acompañada por el músico británico Jamie xx como artista invitado en todas las funciones, mientras que en cada ciudad del tour se sumarán diferentes figuras: Robyn en Ámsterdam, Shania Twain en Londres, Fcukers en San Pablo, Jorja Smith en Ciudad de México, Fousheé y Baby J en Melbourne, Skye Newman y Baby J en Sídney.

La gira comenzará el 16 de mayo en Ámsterdam y finalizará el 13 de diciembre en Sídney. (ANSA)