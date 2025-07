Música: Jennifer Lopez en Luca, entre ritmo y glamour

Luces, lentejuelas, bailarines, escenografía y una coreografía de ensueño para la estrella pop de origen latinoamericano, que durante más de dos horas encantó a los 16.000 espectadores que acudieron desde toda Italia y el extranjero.

A lo largo de los años, el escenario del Festival de Verano ha atraído a Lucca a artistas de renombre internacional, cosechando cada año más éxitos. Y el concierto de J-Lo se compara con el de los Rolling Stones en 2017.

Antes del espectáculo, los carteles marcan el tiempo hasta el 24 de julio, el cumpleaños de Jennifer Lopez. Comienza la cuenta atrás y, después de los bailarines, llega ella. Brilla gracias a sus flecos dorados, su atrevido leotardo plateado y su carisma.

Saluda y agradece a Lucca: "¿Listos para trasnochar, cantar y bailar?", y el público de J-Lo enloquece. La enciende aún más con "On the Floor", el sencillo más exitoso de la cantante, con más de 8 millones de copias vendidas.

Es un delirio instantáneo. La gente baila y canta por todas partes en el escenario, entre el público, a lo largo de las paredes. Un éxito tras otro: "Save Me Tonight", "Booty", "Ain't Your Mama".

Después del oro y la plata, llega el primer cambio de vestuario con la cautivadora Jenny from the block. Cuero negro, cadenas y tachuelas para interpretar el famoso éxito, seguido de muchos otros.

Después de una hora, canta "Gracias a la Vida", acompañada de guitarra flamenca y percusión, y el público responde coreando "Eres hermosa". Entre nuevas canciones y éxitos, el espectáculo continúa a un ritmo trepidante.

Música, emoción y coreografía, interpretadas con una energía increíble, narran 30 años de carrera. Y durante este tiempo, J-Lo no solo ha cantado y bailado, sino que ha cosechado éxitos tras éxitos como actriz, productora de cine y televisión, y empresaria.

Sin dudarlo, tras guiar al público hacia sus éxitos más cautivadores, con un interludio flamenco incluido, la cantante, acompañada al piano, relata su renacimiento tras una larga lucha, enviando un poderoso mensaje a las mujeres que la siguen: encontrar el coraje para ser ellas mismas y la fuerza para tomar sus propias decisiones.

Pero lo que J-Lo transmite desde el escenario de Lucca no es solo un mensaje de resiliencia, sino también de tenacidad y determinación.

En vísperas de su 56 cumpleaños, Jennifer Lopez está en mejor forma que nunca, y en el espectáculo de casi dos horas, no escatima tiempo, bailando con desenfreno junto a la otra estrella de la noche, el bailarín Giuseppe GiofrŠ, ganador del concurso de talentos "Amici" de 2012, creado por Maria De Filippi.

Entre un cambio de vestuario y otro, el espectáculo es un verdadero homenaje a la belleza, con la cantante luciendo leotardos cubiertos de cristales y monos ajustados.

Al son de "Up All Night" y un "Gracias Lucca, te quiero", J-Lo se despidió, pero luego regresó al escenario cantando "El Anillo", vestida de plata (pantalones acampanados y sujetador) y con un sombrero azul brillante. Cerró el concierto ondeando una bandera tricolor y gritando "¡Te quiero!". Al final, se proyectó un código QR dedicado a su cumpleaños, que dio paso al anuncio de su nueva canción, "Birthday". Jennifer se marchó de Lucca, no sin antes conceder una foto con ella a unas treinta personas —un número limitado— que pagaron casi US$1500. (ANSA).