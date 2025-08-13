Música: Jlo, una estrella en la noche en Costa Esmeralda

Y fue al diseñador de Dolce & Gabbana, sentado en una de las mesas junto a la piscina, a quien JLo dedicó su nuevo éxito "Birthday" desde el escenario, deseándole a su amigo Domenico un feliz cumpleaños. "Everyday it's my birthday", cantó Jennifer, recién cumplidos 56 años y luciendo espectacular.

Del Bronx a la cima del mundo. Actriz, productora, cantante y empresaria, JLo es la única artista femenina que ha liderado simultáneamente las listas de éxitos musicales y cinematográficos. Ha recaudado más de 3000 millones de dólares en taquilla mundial, vendido más de 80 millones de discos y acumulado miles de millones de reproducciones con su música y videos musicales.

La estrella de origen puertorriqueño regresó a Italia tras la única parada de su gira mundial el 21 de julio en Lucca. Un evento para miles de turistas afortunados y adinerados de todo el mundo, precedido por exhibiciones, actuaciones artísticas, sesiones de DJ y el inevitable espectáculo final con fuegos artificiales que iluminaron el Golfo Esmeralda. Y quién sabe si, tras el pequeño contratiempo en Estambul hace unos días, cuando durante una visita a boutiques de lujo, JLo no pudo comprar nada en Chanel porque la tienda estaba demasiado llena y el guardia de seguridad, que no la reconoció, no la dejó entrar, la estrella mundial aprovechará su presencia en Porto Cervo para comprar en las boutiques de lujo de la Costa Esmeralda.

A las 23:00 en punto, JLo llega al escenario junto a la piscina. Nadie puede acercarse al espectáculo, pero ella ofrece una hora y cuarto de pura energía, repasando toda su carrera sin un instante de pausa. Desde "Jenny From the Block", precedida por "Were Are the Champions" y "We Will Rock You" de Queen, que sirven de preludio a su entrada en escena, hasta "Get Right", "Birthday", la balada "Waiting for Tonight" y el gran final con "On the Floor".

Un espectáculo explosivo de música, coreografía y baile desde el escenario hasta la pasarela junto a la piscina de Cala del Volpe, con el público de pie, cantando y bailando. JLo se despidió de Cerdeña, brindó por el verano y deparó emociones inolvidables. (ANSA).