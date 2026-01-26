Música: Kanye West hace un mea culpa por afirmaciones racistas y nazistas

El rapero, que se ha hecho llamar Ye, compró un anuncio de página completa en el Wall Street Journal, donde publicó una solicitud formal de disculpas por su comportamiento inquietante en los últimos años.

Relatando que está recibiendo tratamiento por una patología neurológica tras haber atravesado el año pasado "un episodio maníaco que duró cuatro meses, marcado por comportamientos psicóticos, paranoicos e impulsivos" que le "destruyeron la vida", Kanye añadió que "tocó fondo" hace unos meses.

"A medida que la situación se volvía cada vez más insostenible, hubo momentos en los que ya no quería estar aquí", admitió.

El rapero abordó especialmente su larga serie de insultos antisemitas, declaraciones pro-hitlerianas y su adhesión a símbolos como la esvástica, atribuyendo ese odio a haber "perdido el contacto con la realidad".

En el anuncio, Ye se disculpó: "Me arrepiento y me avergüenzo profundamente de mis acciones en ese estado, y me comprometo a asumir la responsabilidad, a curarme y a cambiar de manera concreta. Sin embargo, esto no justifica lo que he hecho.

No soy un nazi ni un antisemita. Amo al pueblo judío".

El anuncio salió poco antes del lanzamiento de un nuevo álbum titulado "Bully", que, según Spotify, debería debutar el viernes después de una larga gestación. (ANSA).