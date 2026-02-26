Música: Ke Personajes deja una huella imborrable en el Festival de Viña del Mar

Ante miles de entusiasta, la agrupación desplegó su energía y carisma en la emblemática Quinta Vergara y continuarán con sus presentaciones ante su público chileno este viernes en el Gran Arena Monticello.

El grupo ofreció una experiencia inolvidable, interpretando éxitos como "Ya no vuelvas", "Adiós Amor", "Pobre corazón" y "Un finde".

La sorpresa mayor llegó con una conmovedora versión de "My Immortal", que resonó a lo largo del recinto, emocionando a un público en pie. La espectacular presentación no solo destacó su talento, sino que también marcó el regreso de la cumbia al festival después de cinco años.

Tras este arrollador debut, Ke Personajes tiene previsto también regresar a Chile el próximo 30 de agosto, cuando suban al escenario del Movistar Arena, donde promete otra noche memorable y vibrante.

Este año, la banda se encuentra realizando una exitosa gira que los llevó ya por Brasil, Bolivia y España y ahora continuará en México, con un show en solitario el 12 de marzo en el Showcenter Complex y participando en el prestigioso Vive Latino el 14 de marzo en CDMX, compartiendo cartel con artistas de renombre mundial.

Para el 9 de mayo, Ke Personajes tiene previsto realizar un multitudinario show en el hipódromo de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires. Luego se presentarán en España el 10 de julio, en el Campo de Fútbol El Paso de Tenerife, donde esperan repetir la conexión mágica con su público.

Con su combinación de ritmos contagiosos y letras emotivas, la agrupación argentina reafirma su posición como una de las bandas más prometedoras de la escena musical actual.

En un cierre de 2025 espectacular, la banda presentó su EP "Odisea", en un show en Ferro que incluyó 11 canciones y contagió a todos con su puesta audiovisual deslumbrante. Durante este evento, colaboraron con artistas como Karina, Antho Mattei y Hernán Narváez, además de realizar una emotiva "zapada" que unió a generaciones. (ANSA).