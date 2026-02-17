Música: la mexicana Gloria Trevi hace historia en Playboy

Así lo reveló Playboy Nueva Zelanda, marcando un nuevo hito en la trayectoria de una de las figuras más influyentes del pop en español.

En una entrevista exclusiva, Gloria comparte su entusiasmo por esta oportunidad: "Me sentí muy cómoda participando en esta revista, ya que ha dado un giro mucho más intelectual. Espero que a todos les guste tener esta oportunidad de llegar en otro idioma a otros países; de eso se trata la música también".

Este hito llega en un momento significativo para Trevi, quien celebra 30 años de carrera musical. El 28 de febrero, la artista de 58 años celebrará su cumpleaños con un concierto titulado "Gloria Trevi Live Celebration" en el BMO Stadium de Los Angeles, California.

Este evento promete ser una experiencia inolvidable para sus seguidores, quienes podrán disfrutar de una energía electrizante y pasión en el escenario.

Además, la portada en Playboy coincide con una etapa especialmente activa para Gloria Trevi, quien se encuentra en plena gira con "La Fiesta Tour 2026".

La cantante ha confirmado que el tour mundial de su nuevo álbum incluirá fechas en toda América Latina, brindando a sus fanáticos la oportunidad de disfrutar de su música en vivo.

Trevi es una figura emblemática que ha desafiado las normas de la industria, convirtiéndose en un símbolo de resiliencia y fuerza para muchas mujeres en el mundo.

La artista mexicana además tiene cuatro nominaciones a los Premios Lo Nuestro 2026 y su álbum más reciente ha superado los 25 millones de reproducciones en Spotify, cifra que confirma el alcance de su música en el entorno digital.

Con su reciente éxito, "Me Dejé Llevar", que forma parte de su aclamado álbum "El Vuelo", Gloria ha logrado establecer un vínculo emocional con su público.

El video de la balada, dirigido por Pablo Croce, ha capturado la atención de miles, presentando un laberinto de jardines y paisajes naturales de Miami que reflejan la nostalgia de relaciones pasadas. (ANSA).