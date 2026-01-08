Música: La música italiana dominó los rankings de 2025, Olly en la cima

Estas son las principales tendencias del mercado musical de Italia que certifican las clasificaciones anuales Top of the Music by FIMI/NIQ, las únicas que abarcan de manera integral todos los canales de venta y de escucha.

En un año marcado por la fuerte presencia de superestrellas globales —desde Taylor Swift hasta la revelación del puertorriqueño Bad Bunny—, el repertorio local sigue ocupando el centro del consumo de los italianos: representa el 85% del Top 100 de álbumes, un salto significativo frente al 69% de hace diez años, en 2015.

En la última década, además, la edad promedio de los artistas descendió de 34,6 años a 31,3 en 2025, reflejando una escena en permanente renovación. En este contexto domina el ganador de Sanremo, Olly, con "Tutta la vita", que se impone en el primer puesto por delante de "Santana Money Gang" de Sfera Ebbasta & Shiva y "Dio lo sa" de Geolier, un podio que retrata el cruce entre nuevas sensibilidades pop y raíces urbanas. Olly también lidera el ranking de singles con "Balorda nostalgia", seguido por Giorgia con "La cura per me"; mientras que Achille Lauro completa el podio con "Incoscienti giovani".

Olly, además, volverá a los escenarios con la segunda parte —completamente agotada— del Tutta vita tour, que se reanudará en Jesolo el 7 de marzo.

En el Top 20 de CD, vinilos y casetes, en cambio, lidera Caparezza con "Orbit Orbit". Lo sigue Taylor Swift con "The life of a showgirl", mientras que Olly vuelve a destacarse con "Tutta vita", confirmando una presencia transversal en todos los formatos. El artista pugliese iniciará su gira el 20 de junio.

El 2025 confirma al streaming como el motor central del consumo musical: a lo largo del año, el volumen total de escuchas (premium y free) rozó los 100.000 millones de streams, con un crecimiento del 5,3% respecto de 2024.

Se trata de una progresión constante, con picos muy marcados: por segundo año consecutivo, en la última semana del año el mercado superó los 2.000 millones de escuchas semanales, un umbral que ya se había alcanzado casi por completo en la semana inmediatamente posterior al Festival de Sanremo.

La magnitud de este cambio también se refleja en los volúmenes de los proyectos más exitosos: en 2025, 245 álbumes superaron los 30 millones de streams (premium y free), prácticamente el doble (un crecimiento del 96%) del número de álbumes con ventas físicas y descargas superiores a las 10.000 copias de hace diez años, que en 2015 eran 125. En este escenario, el segmento físico mantiene una presencia sólida, delineando un ecosistema donde tradición e innovación conviven.

En 2025, el peso de los formatos se distribuyó entre CD (50,7%), vinilos (47,1%) y una cuota residual de casetes y otros soportes físicos (2,2%).

Por último, a lo largo de 2025, 24 álbumes lograron mantenerse de forma continua en el Top 100 durante las 52 semanas del año, dando cuenta de una fuerte estabilidad del consumo. Entre ellos, solo un título internacional consiguió seguir el ritmo de la producción italiana: "Papercuts" de Linkin Park.

No faltaron, además, récords de presencia y productividad: en 2025, cuatro artistas —Marracash, Pinguini Tattici Nucleari, Sfera Ebbasta y Tony Boy— registraron la presencia simultánea de cinco álbumes en ranking en la misma semana. (ANSA).