Música: La segunda "serata" de San Remo, con 9,53 mil millones de espectadores

El resultado mejoró en "share" la primera noche, que promedió un 58 por ciento con 9,6 mil millones de espectadores.

El año pasado, la segunda noche del gran evento promedió 11,8 mil millones de espectadores, lo que representó una cuota de pantalla del 64,6 por ciento.

Se trata del cuarto mejor resultado desde 1995, cuando el festival conducido por Pippo Baudo obtuvo un 65,42 por ciento.

Las tres últimas ediciones obtuvieron mejores resultados, con un 64,6 por ciento en 2025 (con Carlo Conti), un 60,1 por ciento en 2024 y un 62,3 por ciento en 2023, con Amadeus.

Los índices de audiencia máximos en términos absolutos se alcanzaron a las 21.57 (hora local), con 13.706.000 espectadores sintonizando Rai1, justamente cuando la copresentadora Pilar Fogliati entró en el programa.

"San Remo es realmente San Remo", bromeó Fogliati, luciendo un brillante vestido de un solo hombro, mientras subía al escenario del Ariston.

Y luego se transformó en Uvetta Budini Di Raso, uno de los personajes más divertidos de su película "Romantiche", la despistada descendiente de la aristocracia romana que se revuelca en la ociosidad y sueña con trabajar.

"Es una locura, son guapísimos: ¨hacen esto todos los años? ¨Es su trabajo? ¨Les pagan por esto?", les preguntó a los presentadores Carlo Conti y Laura Pausini.

Luego, ya de nuevo como Pilar, dijo: "Cuando Conti me llamó, estaba hablando por teléfono con una amiga. Pensé que era un programa de televenta y casi me desmayo".

Durante el gran evento, asimismo, la cuota de audiencia máxima se alcanzó a las 00:48, con un 66,1 por ciento durante el programa de Lillo.

Por su parte, de blanco total, Achille Lauro fue otro presentadores estrella de la segunda noche de San Remo, quien resultó ovacionado por el público del teatro Ariston.

"Fue un año maravilloso: después de "Incoscienti Giovani" -la canción que interpretó el año pasado en la competición-, ocurrió algo mágico: los estadios, la fundación, y hoy también esto: sucedió, es todo verdad", enfatizó el artista.

Luego hubo un clima de emoción con "16 Marzo", la canción de Achille Lauro interpretada a dúo con la cantautora Laura Pausini, acompañados por la banda, entre grandes altavoces, un piano vertical, un sofá, un puf, alfombras y velas eléctricas.

La canción forma parte del nuevo álbum de versiones de Pausini, "Io Canto 2". (ANSA).